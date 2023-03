Avis – Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret key

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

2019, le studio Gust et Koei tecmo lançaient le premier Atelier Ryza, une nouvelle saga dans la très longue série des Atelier créé en 1997 et comme toute bonne chose, Alchemist of the End & the Secret key vient clôturer les aventures de l’attachante Ryza. L’ultime été, pour l’ultime secret, pour une conclusion méritée pour la petite troupe. Mais malgré une popularité méritée dans le monde, ce troisième opus arrivera à gommer les défauts de la franchise?

Avant propos : Ce test à été réalisé sur PlayStation 5. Cette version ne propose pas de paramètres graphiques personnalisables et ce manque se fait ressentir directement en jeu puisque la sensation de jouer avec une version PlayStation 4 juste plus fluide est omniprésente. Pas de 4k, l’aliasing ultra présent en jeu comme des cinématiques ainsi que ce flou permanent gâchent un peu l’expérience, heureusement que la patte graphique connue de la franchise vient sauver l’aventure de notre Ryza.

Reisalin Stout ou pour les plus intimes Ryza, nous donne rendez-vous 1 an après le récit et les événements du deuxième opus ( Atelier Ryza 2 Lost Legend & The Secret Fairy ) sur l’île Kurken, son île natale. Alors que Ryza devient une respectable alchimiste au service des habitants, une série d’îles apparaît subitement dans les eaux voisines ainsi qu’une série de séisme qui vient troubler le quotidien des habitants de Kurken. Toujours prête pour de nouvelle aventure Ryza et ses compagnons partent en quête de réponse sur ces îles qui savere être les îles Kark. Mais lorsque leur investigation les amène devant une gigantesque porte, Ryza entend une voix dans sa tête qui souhaite lui présenter le code de l’univers.

L’intrigue posée, Atelier Ryza 3 nous embarque pour une trentaine d’heures de jeu environ et ce sans compter sur la partie annexe pour laquelle il faudra rajouter pas loin d’une vingtaine d’heures de jeu en plus. En dehors de la trame principale, Ryza 3 propose tout un tas de quêtes secondaires à faire en plus de celle déjà disponible dans les précédents opus, comme par exemple les quêtes aléatoires, ou encore les quêtes monde. Comme précisé plus haut et vous l’aurez compris cet opus est la suite direct des précédentes aventures de Ryza et de ce fait connaître et plus particulièrement, avoir fait les précédents jeux est un réel plus si vous ne voulez pas être perdu mais aussi connaître les mécaniques. Car si le studio Gust a pensé aux nouveaux venus avec un récapitulatif des deux premiers Ryza sous formes de vidéo, la prise en main et les mécaniques peuvent rebuter plus d’un sans parler des relations entre protagonistes. De plus sachez que contrairement à Atelier Ryza 2 ce troisième opus n’a pas été traduit en français et ne possède qu’une version en VO sous titré en anglais. Grosse déception même si la compréhension globale du titre n’est pas très compliquée.

Ceci dit, Atelier Ryza 3 nous embarque et nous fait parcourir 4 nouvelles régions, toutes avec leurs propres identités. Mignonne, très girly et très coloré, l’ensemble est et reste agréable à parcourir grâce notamment à cette patte graphique propre au jeux Ateliers. Présenté en monde semi-ouvert, chaque région appelle bien entendu à la découverte, mais surtout au farm, le cœur de tout Atelier. En cause, l’alchimie et cet opus ne déroge pas à la règle. Il faut comme d’habitude arpenter à de nombreuses reprises les différentes zones pour récolter l’ingrédient manquant mais aussi pour poursuivre son aventure. Pour autant, malgré l’effort des développeurs, de nous offrir le titre le plus vaste en termes d’aire de jeu ainsi qu’une plus liberté de parcourir les zones, la redondance se fait rapidement ressentir et en particulier sur le diversité du bestiaire qui encore une fois à part un détail et une couleur, ne change pas beaucoup.

En ce qui concerne le gameplay, il ne faut pas s’attendre à de grande révolution. En fait il reste le même en tout point que ce soit en phase de combat qui reste toujours aussi plaisant et dynamique bien que répétitif à la longue, que pour l’alchimie, le cœur du soft et donc la partie sur laquelle vous allez passer le plus de temps afin de vous créer le meilleur outils et équipements. En fait si, les développeurs ont ajouté quelques nouveautés qui viennent en fait plus peaufiner ce qui est déjà en place.

La nouveauté la plus importante introduite dans cet opus est la gestion de clés. Ryza grâce au événements en cours peut synthétiser différentes clés qui appartiennent à un type d’éléments. Ces clés peuvent être utilisées dans différentes situations, soit en exploration, soit en combat ou lors de la synthèse. Bien entendu, le résultat dépend du type de clé utilisé et il faudra en créer énormément afin de trouver la clé parfaite. En combat par exemple l’utilisation d’une clé permet de débloquer des effets spéciaux en plus d’augmenter certaines statistiques. En exploration, elle permet de déverrouiller des objets. Enfin en alchimie, les clés pénètrent de finaliser une boucle et apporter de nouveaux de bonus.

En parlant d’alchimie, vu que c’est le cœur du jeu ( 200 objets à faire ), sachez que les développeurs ont fait un énorme travail pour rendre l’ensemble plus lisible et donc plus agréable. La navigation dans les menus a été revue et simplifiée. Mais dans l’ensemble rien ne change, on garde les mêmes bases. Seul l’ajout du link morphing apporte la possibilité de changer les propriétés de l’objet. Déjà présent dans le 2 mais très laborieux en utilisation. Bref ici c’est plus simple et encore une plus agréable, mais ne vous attardez pas dessus, c’est vraiment à haut niveau et surtout pour faire de la synthèse avancée. Dernier ajout au niveau de la synthèse, est la possibilité d’ajouter un super trait en plus sur l’objet créer. Pour ce faire il faut déjà réussir la boucle permettant d’ajouter le super trait, mais il faut également l’ingrédient qui en possède. Objets récupérables sur les points de récolte entourés d’une aura dorée.

Pour le reste, Ryza à maintenant la possibilité de cuisiner. Pour cela il suffit de trouver un feu, histoire de se reposer. En changeant de région, notre belle alchimiste aura besoin d’un nouvel atelier, il est dorénavant possible de construire son propre atelier et de la personnaliser. Bon ne vous attendez pas à une révolution mais au moins la première fois reste toujours une bonne petite surprise.

Que dire de ce Atelier Ryza 3 Alchemist of the End & the Secret Key ? Dans un premier temps, les gars de chez Gust nous proposent ici le titre le plus abouti et le plus complet de la saga. Il sera difficile de faire mieux à moins de changer complètement la formule. Bref en ce qui concerne Ryza 3, le titre gagne clairement en maturité, chaque personnage semble enfin plus abouti et de ce fait l’histoire même si elle reste enfantin par moment, devient plus agréable à faire. Pour ma part j’ai passé un bon moment malgré les défauts majeurs, comme la redondance dans le temps passé dans la récolte et même constat au énième combat. Bref ça reste dynamique plaisant mais ça n’évolue pas, même avec le système de clé qui apporte juste une petite touche de gestion. Par contre carton rouge pour le manque de traduction en français et le fait que la version PlayStation 5 n’exploite pas les capacités de la machine.