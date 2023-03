Partager Facebook

Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

Librement adapté de l’ouvrage autobiographique de Sylvain Tesson écrit après son grave accident, le film, très épuré, offre à Jean Dujardin un rôle d’une rare puissance. Entrecoupé de flashback rappelant que plus rien ne sera comme avant et de rencontres d’étapes, ce film, lent et contemplatif, invite à l’introspection.

Sur les chemins noirs

Un film de Denis Imbert

Avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 93minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 22 mars 2023