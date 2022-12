War Robots: Frontiers se met à jour

Partager Facebook

War Robots: Frontiers, le nouveau shooter de MY.GAMES et Pixonic lancé en accès anticipé au mois de novembre, reçoit sa première mise à jour majeure. Cette nouvelle mise à jour de contenu est la première preuve de l’engagement des développeurs à enrichir le jeu au fur et à mesure de l’accès anticipé.

War Robots: Frontiers est un tout nouveau jeu, conçu de A à Z pour les PC et les consoles modernes à l’aide de l’Unreal Engine 5. Il propose des escarmouches intenses et tactiques mettant en scène d’immenses robots entièrement personnalisables. Le jeu est disponible en accès anticipé depuis le mois de novembre et sa sortie est prévue sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One et PC à une date ultérieure.

Cette mise à jour contient deux nouveaux robots, trois nouveaux systèmes d’armement et deux nouvelles capacités. Il existe des millions de combinaisons que les joueurs peuvent découvrir dans le hangar, et bien d’autres viendront enrichir le jeu au fil des prochaines mises à jour.

Les deux nouveaux robots, le Griffon et le Typhon, ont été conçus pour perturber les appareils de navigation des autres. Le Griffon utilise un système d’interférences radar et optiques pour que les caméras des adversaires soient perturbées par l’électricité statique, et ainsi rendre la visée nettement plus difficile. Le Typhon, quant à lui, est capable d’endommager les systèmes de trois ennemis à la fois, ce qui en fait une excellente machine pour les combats d’équipes.

De nouveaux systèmes d’armement – Halo, Pulsar, et Gozer – repoussent encore les limites de la technologie militaire. Les armes Halo sont parfaites pour frapper plusieurs cibles, tandis que les Pulsars sont des canons à énergie de moyenne portée. Les armes Gozer se comporteront différemment en fonction du nombre d’armes installées sur le robot.

Enfin, deux nouvelles capacités permettent d’éviter l’affrontement : le mur de fumée, qui obstrue la vision de l’ennemi, convient aux joueurs furtifs, et le champ de force, qui offre une couverture déployable aux joueurs qui cherchent à contrôler le champ de bataille. La mise à jour enrichit par ailleurs le tutoriel et l’interface du hangar.

Il s’agit de la première des nombreuses mises à jour prévues au cours de la période d’accès anticipé. Les développeurs ont indiqué qu’ils souhaitaient que les joueurs aient un avant-goût du jeu afin de pouvoir tenir compte de leurs commentaires lors du développement. Les futures mises à jour contiendront de nouvelles cartes, de nouveaux modes, de nouvelles armes, et de nouvelles capacités. Des améliorations graphiques, des modifications d’équilibrage et un perfectionnement technique sont également prévus avant le lancement du jeu.

Les joueurs peuvent rejoindre l’accès anticipé en achetant un Pack Pionnier, qui est disponible sur le site Internet du jeu ou sur Steam. Un pack Pionnier contient non seulement l’accès au jeu mais aussi des objets à utiliser. Les Pionniers pourront participer au développement du jeu, essayer les nouvelles fonctionnalités en avant-première et aider les développeurs en leur faisant part de leurs commentaires et suggestions. À l’issue de l’accès anticipé, en 2023, le jeu deviendra gratuit.