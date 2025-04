Le tout nouvel Elroq RS: la version la plus sportive du SUV électrique compact de Škoda

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Škoda Auto lance le haut de gamme RS six mois après la première mondiale du tout nouveau Škoda Elroq, qui concourt dans le segment populaire des SUV compacts électriques. Le dernier-né de la famille RS dispose de deux moteurs générant une puissance totale de 250 kW* et dispose d’une traction intégrale. L’Elroq RS offre une autonomie électrique de plus de 550 kilomètres** selon le cycle WLTP, des accessoires spécifiques à la gamme RS ainsi qu’un équipement de série complet. Il s’agit également de la voiture offrant l’accélération la plus rapide dans la gamme actuelle de modèles Škoda, passant de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Johannes Neft, membre du conseil d’administration de Škoda Auto responsable du développement technique: «Les modèles Škoda RS allient traditionnellement des performances dynamiques et un look sportif à des caractéristiques de conduite bien équilibrées et à un niveau de praticité élevé. L’Elroq RS ne fait pas exception à la règle: le dernier-né de notre famille RS fournit une puissance de 250 kW* et une autonomie de plus de 550 kilomètres**, tandis que le DCC allie à la perfection sportivité et confort. En termes de design, l’Elroq RS intègre le nouveau langage stylistique Modern Solid dans notre gamme RS. Brillante, sa Tech-Deck Face est en parfaite harmonie avec les accents noirs devenus la marque de fabrique de nos modèles les plus dynamiques. Cette combinaison attrayante fait de l’Elroq RS le compagnon idéal de tous les jours.»

Première apparition publique à la Milan Design Week 2025

La version sportive supérieure du SUV compact tout électrique, premier modèle Škoda de série à mettre pleinement en œuvre le nouveau langage stylistique Modern Solid, sera présentée lors de la Milan Design Week 2025. À la suite de sa première mondiale numérique, elle sera dévoilée lors de l’événement qui se tiendra en Italie du 8 au 13 avril, marquant ainsi la première apparition publique du Škoda Elroq RS. Sur place, le nouveau modèle sera présenté le long d’un sentier entouré de sculptures d’animaux et de plantes réalisées par l’artiste et designer italien Marcantonio, reprenant le thème de la campagne de Škoda et les métaphores associées à la voiture. Les visiteuses et visiteurs pourront y explorer divers paysages et interagir au cours d’un petit périple. En collaboration avec le fabricant de chaussures tchèque Botas, des collections de chaussures en édition limitée inspirées par le design et les matériaux du Škoda Elroq seront également présentées.