Le tout premier DLC d’Astroneer, Glitchwalkers, décolle le 13 novembre

Comme annoncé précédemment, Glitchwalkers s’inscrit pleinement dans l’héritage d’Astroneer, avec son mélange de survie et de gameplay bac à sable cette fois poussé vers de nouveaux sommets. Une nouvelle planète – la plus vaste de l’histoire d’Astroneer – pleine de nouveaux biomes, de technologies et de possibilités de gameplay inédites, en plus du tout premier vrai méchant du jeu, font notamment leur apparition. Mais ce n’est pas tout ! Glitchwalkers marque le retour tant attendu des Tempêtes, pour le DLC comme le jeu de base. Des Glitched Storms sont apparues dans le système solaire, et il faudra vous prémunir de leurs piratages intempestifs pour conserver une chance d’accomplir votre mission.

Celles et ceux qui recherchent ardemment de nouveaux défis seront servis avec l’arrivée de Lyn, une membre mécontente de l’équipage de l’ESS Elysium qui s’est mise à bidouiller le code de l’Astroneer Training Program (ATP). Il vous faudra collaborer avec le chef de la maintenance de l’Elysium, Frank, pour arrêter Lyn et mettre un terme à ses plans néfastes avant qu’elle ne démantèle l’ATP de l’intérieur.

Glitchwalkers vous transporte à Aeoluz, une nouvelle planète énorme née d’un système solaire défaillant. Votre mission sera de contre-pirater Lyn et de casser tous ses pare-feux pour faire revenir l’ATP à la normale.

Aeoluz accueille un grand nombre de nouveaux biomes à explorer, en surface ou nichés dans des cavernes, en plus d’un nouvel arbre technologique et de modules inédits qui vous permettront de progresser pour débloquer un grand nombre de technologies, nouvelles comme anciennes.

Glitchwalkers développe l’univers d’Astroneer tout en conservant tout le crafting, la construction et l’exploration que vous connaissez et appréciez déjà. Celles et ceux qui ne seraient pas prêts à faire ce grand saut dans l’inconnu profiteront tout de même d’une mise à jour d’accompagnement pour le jeu de base qui introduit de nouvelles manières de jouer, de nombreuses améliorations diverses en plus de la correction habituelle de bugs.

Si nos calculs sont exacts, le rideau se lèvera le 13 novembre pour la sortie du DLC Glitchwalkers sur PC, Xbox Series S|X, Xbox One et PlayStation 4.