Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Adi, 17 ans, passe l’été dans son village natal niché dans le delta du Danube. Un soir, il est violemment agressé dans la rue. Le lendemain, son monde est entièrement bouleversé. Ses parents ne le regardent plus comme avant et l’apparente quiétude du village commence à se fissurer.

Présenté en compétition officielle lors du dernier Festival de Cannes, « Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde » est un film puissant et glaçant signé par un cinéaste roumain Emanuel Parvu. Il montre l’homophobie ordinaire qui règne dans un petit village de Roumanie. Avançant à un rythme lent, ce drame familial et communautaire montre l’intolérance ambiante. Il y est question de déviance, de thérapie de conversion, de bannissement. Que ce soit les parents, l’église, la police ou encore les voisins, tout le monde est prêt à sacrifier la victime pour ne pas violer les conventions sociétales. Un réquisitoire contre l’obscurantisme qui prend aux tripes et touche en plein cœur.

Trois kilomètres jusqu’à la fin du monde

Un film de Emanuel Parvu

Distributeur : Praesens Film

Avec Bogdan Dumitrache, Ciprian Chiujdea, Laura Vasiliu

Durée : 105 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 23 octobre 2024