Dead Island 2 présente sa cinématique d’introduction

Découvrez un Los Angeles en proie à l’horreur et au chaos et plongez dans l’univers unique du jeu. Préparez-vous pour un aller-simple direction HELL-A. Promenez-vous sur un Hollywood Boulevard désert et ensanglanté et squattez les villas abandonnées des plus riches et des plus célèbres. Visitez ce que l’on appelait autrefois « La Cité des Anges » et soyez témoin des détails gores qui vous attendent dans votre aventure californienne ensoleillée, mais infestée.

Dead Island 2 sera disponible le 21 avril 2023 sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 et sur l’Epic Games Store.