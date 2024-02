L’Édition Définitive de Outward arrive le 28 mars

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Se déroulant dans le monde d’Aurai, les joueurs endossent le rôle d’un aventurier ordinaire se défendant contre des créatures menaçantes. Ils devront braver des conditions environnementales dangereuses et veiller à rester en bonne santé, mais surtout bien hydraté.

Vérifiez votre sac à dos et assurez-vous d’être bien préparé pour votre voyage à travers les villes, les dangereux donjons cachés (regorgeant d’ennemis redoutables) et la nature sauvage.

La sortie sur Nintendo Switch est le résultat de mois de travail acharné entre Nine Dots Studio et Sneaky Box, le développeur engagé qui a mener les efforts de portage du jeu sur la console hybride.

L’Édition Définitive inclut le jeu de base, ainsi que les DLC « Les Trois Frères » et « Les Soroboreans », ainsi qu’une pléthore de contenus nouveaux et mise à jour, comprenant de nouvelles armes, de nouveaux donjons et de nouvelles améliorations de la qualité de vie.

Caractéristiques clés :

Survivez dans la nature en explorant le terrain

Jouez en solo ou en coopération en ligne

Scénarios de défaite dynamiques réagissant à votre contexte de jeu

La sauvegarde automatique constante signifie qu’il n’y a pas de retour en arrière

Approche rituelle et étape par étape de l’incantation de sorts

Expérience unique à chaque partie

Informations :