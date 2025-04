L’édition Director’s Cut de Nikoderiko: The Magical World est disponible

Partager Facebook

Cette édition revue et corrigée agrandit Nikoderiko et introduit un tout nouveau monde avec un boss dédié, de nouveaux modes de difficulté et des mécaniques de jeu retravaillées. Qu’ils découvrent les paysages magiques de Nikoderiko pour la première fois ou qu’ils s’y replongent pour un nouveau voyage, les joueurs trouveront de nouvelles surprises dans chaque recoin du jeu. Une fois de plus, les joueurs rejoindront le duo de mangoustes aventurières Niko et Luna dans des environnements à couper le souffle, aux côtés d’alliés hauts en couleur pour relever les nombreux défis d’une aventure en coopération.

Parmi les nouveautés de la Director’s Cut, les joueurs pourront découvrir :

Un nouveau monde et des modes de difficulté – Explorez le nouveau monde n°8 et relevez de nouveaux défis pour trouver mettre la main sur des trésors. Passez en mode facile, normal ou difficile pour mettre vos compétences à rude épreuve.

– Explorez le nouveau monde n°8 et relevez de nouveaux défis pour trouver mettre la main sur des trésors. Passez en mode facile, normal ou difficile pour mettre vos compétences à rude épreuve. Des graphismes et des performances améliorés – Jouez à Nikoderiko avec des graphismes et des animations améliorés et des performances optimisées sur toutes les plateformes.

– Jouez à Nikoderiko avec des graphismes et des animations améliorés et des performances optimisées sur toutes les plateformes. Un nouveau morceau de David Wise – Le légendaire compositeur est de retour avec un nouveau morceau exclusif au monde n°8.

– Le légendaire compositeur est de retour avec un nouveau morceau exclusif au monde n°8. Une mise à jour gratuite – Passez aisément à la version Director’s Cut, en conservant toutes vos sauvegardes et votre progression sans frais supplémentaires si vous possédez le jeu original, et partez en chasse de nouveaux trophées.

– Passez aisément à la version Director’s Cut, en conservant toutes vos sauvegardes et votre progression sans frais supplémentaires si vous possédez le jeu original, et partez en chasse de nouveaux trophées. Des améliorations d’accessibilité – De nouveaux doublages et de nouvelles langues ainsi qu’un mode facile rendent le jeu encore plus convivial pour les familles.

– De nouveaux doublages et de nouvelles langues ainsi qu’un mode facile rendent le jeu encore plus convivial pour les familles. Une aventure portable – Replongez dans le monde magique de Nikoderiko sur Steam Deck !

Nikoderiko: The Magical World est disponible sur Nintendo switch, PlayStation 5, Xbox séries et Pc via Steam et Epic Games