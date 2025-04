Kingdom Come: Deliverance II propose désormais un mode Hardcore.

Partager Facebook

Non seulement le jeu n’indiquera plus en permanence la position des joueurs sur la carte (boussole et voyage rapide seront indisponibles), mais ils devront également sélectionner au moins trois traits négatifs permanents au début du jeu. Ils devront choisir parmi différents traits, tels que « Tour de reins », signifiant qu’Henry pourra porter moins de poids, « Somnambule », le joueur pourra alors se réveiller dans des endroits aléatoires, ou encore « Henry Affamé », rendant Henry encore plus obsédé par la nourriture qu’habituellement.

Cette évolution d’un mode déjà existant dans le premier Kingdom Come: Deliverance a été conçue pour créer un nouveau niveau d’immersion dans le jeu.

De plus, pour les joueurs n’ayant pas pu mettre la main sur l’Ensemble du Vaillant Chasseur (qui fait partie de l’édition Gold) en achetant l’édition standard, ce problème peut être résolu ! En effet, le kit est désormais en vente en tant que DLC.

Que vous traquiez les meurtriers de vos parents ou du gibier en forêt, vous pouvez à présent vous montrer sous votre meilleur jour avec l’ensemble d’équipements du Vaillant Chasseur. Avec le chapeau de chasse de Saint Hubert, l’arbalète d’Artémis aux carreaux meurtriers et le célèbre manteau de chasse de Nimrod, cette tenue complète est indispensable à tout aspirant éclaireur.

Que comprend l’Ensemble du Vaillant Chasseur ?

Le chapeau de Saint Hubert : casquette de chasse basée sur une légende à propos de Saint Hubert.

La capuche de maître chasseur, ornée de perles pour se protéger des éléments.

Le manteau de Nimrod : manteau de chasse basé sur le célèbre chasseur Nimrod

Les braies de maître chasseur.

Les gants de maître chasseur : gants de chasse en cuir pour manipuler les armes et attraper le gibier.

Les bottes de maître chasseur : bottes de chasse en cuir bien conçues pour un mouvement stable dans la forêt dense.

L’arbalète d’Artémis, pour la chasse avec notre nouveau type d’arme à distance.

Les boulons de chasse : 30 boulons à utiliser avec l’arbalète.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible en version Standard Gold et Collector sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.