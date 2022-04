L’eFootball™ Championship 2022 donnera son coup d’envoi en juin

Partager Facebook

L’eFootball™ Championship 2022 est une compétition eSport ouverte à tous types de joueurs, aux débutants comme à l’élite. Précédemment connue sous le nom « eFootball League », KONAMI a décidé de renommer cette compétition « eFootball Championship » afin d’accompagner le rebranding du jeu.

Deux tournois auront lieu : l’eFootball™ Championship Pro 2022, ligue professionnelle qui verra s’affronter les joueurs eSport ayant signé un contrat avec un club de football professionnel européen, et l’eFootball™ Championship Open 2022, qui sera ouvert à tous les joueurs.

Les joueurs professionnels de l’eFootball Championship Pro et les joueurs amateurs de l’eFootball Championship Open entreront en compétition par le biais du nouveau mode « Équipe de rêve ».

Plus d’informations sur les clubs participants ainsi que le planning des deux tournois seront annoncés prochainement.

eFootball™ Championship Pro 2022 – coup d’envoi en juin

L’eFootball™ Championship Pro 2022 est une ligue professionnelle qui rassemble les joueurs eSport ayant signé un contrat avec un club de football européen. Les joueurs professionnels seront sélectionnés parmi les meilleurs joueurs au monde et s’affronteront dans des matchs au format 1v1 à travers « Équipe de rêve », nouveau mode d’eFootball™ 2022, afin de remporter la ligue. Chaque match sera diffusé en ligne dans le monde entier.

Qualifications pour l’eFootball™ Championship Open 2022 – coup d’envoi en juin

L’eFootball™ Championship Open 2022 est le plus grand tournoi eSport officiel prenant place sur eFootball™ 2022. Il sera ouvert aux utilisateurs du monde entier. Durant les précédentes saisons, plus de 8 millions d’utilisateurs à travers le monde ont participé à l’eFootball.Open. Par le biais du mode « Équipe de rêve », les joueurs ayant obtenu les scores les plus élevés à chaque étape du tournoi pourront grimper les échelons jusqu’aux Finales Mondiales, qui couronneront le joueur n°1. Les Finales Mondiales seront diffusées en ligne dans le monde entier.

À propos du mode « Équipe de rêve »

« Équipe de rêve » est un tout nouveau mode de jeu dans lequel les utilisateurs peuvent construire leur propre équipe originale en signant des joueurs et des managers grâce à des items (comme les GP, qui peuvent être acquis en jouant des matchs) et affronter d’autres utilisateurs du monde entier. Les utilisateurs sont également invités à développer et renforcer leurs joueurs selon différents styles de jeu, et peuvent organiser leur équipe en signant et en développant des joueurs.