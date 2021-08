LEGO Marvel Super Heroes sortira sur Nintendo Switch

Partager Facebook

LEGO® Marvel Super Heroes arrivera sur Nintendo Switch™ le 8 octobre 2021. Les joueurs pourront découvrir une histoire dans l’univers Marvel avec l’humour et l’aventure typique des jeux vidéo LEGO. Ils pourront incarner leurs super-héros Marvel préférés qui se réuniront pour empêcher des super-vilains de détruire le monde. Les joueurs pourront découvrir l’univers Marvel tout en visitant des lieux emblématiques comme le X-Mansion, Asteroid M et Asgard.

Les joueurs débloqueront plus de 100 personnages jouables appartenant à tout l’univers Marvel, notamment Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool et Galactus !

LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch contiendra également les packs DLC précédemment sortis suivants :

LEGO Marvel Super Heroes Super Pack : Préparez-vous à casser des briques avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et des courses inédites. Incarnez Dark Phoenix, le Soldat de l’hiver, Symbiote Spider-Man, Hawkeye, Falcon, et Beta Ray Bill.

: Préparez-vous à casser des briques avec plus de super-héros et de super-vilains, ainsi que de nouveaux véhicules et des courses inédites. Incarnez Dark Phoenix, le Soldat de l’hiver, Symbiote Spider-Man, Hawkeye, Falcon, et Beta Ray Bill. LEGO Marvel Super Heroes Asgard Pack : Semez le chaos avec Malekith dans sa quête de vengeance et le super-vilain LEGO Kurse. Incarnez Jane Foster et la guerrière au bouclier d’Asgard, Sif. Défendez l’univers avec Odin et les Trois Guerriers : Volstagg, Hogun et Fandral.

LEGO Marvel Super Heroes sortira le 8 octobre 2021 sur Nintendo Switch et est disponible dès maintenant sur Xbox One®, PlayStation®4 et Windows PC. Pour en savoir plus sur LEGO Marvel Super Heroes, rejoignez la conversation sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.