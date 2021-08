Going Medieval : Une feuille de route détaillée et une première mise à jour majeure

Suite au lancement couronné de succès de l’accès anticipé de Going Medieval en juin dernier, l’éditeur The Irregular Corporation et le développeur Foxy Voxel sont heureux d’annoncer l’arrivée de la première mise à jour majeure pour leur jeu de gestion, disponible sur toutes les versions du jeu.

Cette Update #1 ajoute de nombreuses nouveautés, améliorations et corrections en tout genre visant à consolider les fondations du jeu, avant l’arrivée de nouveaux contenus, dans les prochains mois. Parmi les nouveautés essentielles figurent l’arrivée de stockages spécifiques pour les armes et vêtements, mais aussi l’ajout d’étagères et de coffres. Des cartes plus grandes sont désormais disponibles (de 190×190 à 220×220 et 250×250), tout comme de plus larges options de gestion des stocks et de nombre d’autres fonctionnalités dédiées à l’amélioration de l’expérience de jeu. Tous les détails sont disponibles sur le changelog de la mise à jour.

Pour fêter cette première mise à jour, The Irregular Corporation a sorti un lot de nouvelles images ainsi qu’une bande-annonce inédite pleine de citations pour mettre en lumière certains des fantastiques retours de la presse et des créateurs de contenus, suite à la sortie de l’Accès Anticipé.

Le studio Foxy Voxel s’est de son côté fendu d’un nouveau billet de blog et d’une longue vidéo détaillant les nombreuses nouveautés de cette mise à jour.

À Propos de Going Medieval

Going Medieval est un voyage à travers le temps vers un âge sombre, alors que le monde connu se remet difficilement d’une terrible peste. Les survivants émergent des cendres de la société, et il vous incombe de les aider à s’installer sur des terres hostiles, où la nature règne en maîtresse incontestée. Construisez un abri pour votre peuple, aidez-le à imaginer l’avenir et protégez-le des animaux, bandits et autres dangers qui rôdent sur ces terres sauvages en des temps particulièrement difficiles.

Planifiez, concevez et construisez votre campement en utilisant tous les matériaux à votre disposition. Protégez vos habitants des éléments comme la faim, les ennemis et même la météo, et surtout défendez votre colonie des factions rivales en bâtissant des forteresses impénétrables de plusieurs étages, ou en plaçant stratégiquement vos archers et vos pièges. Observez les colons : ils ont chacun une histoire propre et un agenda, et seule une parfaite compréhension de leurs besoins et des réponses adaptées à leurs enjeux vous permettront d’atteindre vos objectifs. Les gens heureux sont plus productifs, après tout.

Going Medieval vous invite à survivre pendant l’une des périodes les plus sombres et difficiles de l’histoire humaine. Anticipez les problèmes majeurs ou vous échouerez, comme beaucoup d’autres avant vous. Avec une rejouabilité presque infinie, aucune partie ne ressemble à la précédente.

Going Medieval est disponible dès maintenant en Accès Anticipé sur l’Epic Games Store, Steam et GOG.com. Toutes les réponses à vos questions se trouvent sur Twitter, @going_medieval, @FoxyVoxel et @IrregularCorp.