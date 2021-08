Humankind sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC

Partager Facebook

Plusieurs d’entre vous ont pu s’essayer à Humankind lors de sa Bêta fermée le mois dernier et je suis aujourd’hui ravie de vous annoncer que le 4X stratégique d’Amplitude Studios et Sega sera disponible dès son lancement dans le Xbox Game Pass pour PC !

Humankind est un mélange de cultures, d’Histoire et de valeurs, qui vous permettra de créer une civilisation aussi unique que vous. Vous pourrez réécrire l’intégralité de l’Histoire de l’humanité, en commençant par ses humbles débuts durant le Néolithique, et vous devrez laisser votre marque sur le monde.

Pour créer votre civilisation unique, vous pourrez combiner 60 cultures, des plus anciennes aux plus modernes. Chacune d’entre elles apportera sa spécificité propre et les possibilités seront presque infinies. À chaque haut-fait que vous accomplirez, à chaque choix moral que vous ferez, votre civilisation se retrouvera modifiée. Toutes vos actions feront augmenter votre gloire, celui ou celle qui disposera du plus de gloire l’emportera.

Montrez que vous êtes un·e grand·e stratège lors d’affrontements tactiques, faites des découvertes scientifiques et construisez un empire voué à s’étendre. Vous devrez décider de la forme que prendra votre civilisation et faire preuve de stratégie pour laisser votre empreinte indélébile sur le monde. Membres du Xbox Game Pass Ultimate et du Xbox Game Pass pour PC, jusqu’où irez-vous pour repousser les limites de l’humanité dans Humankind ?