LEGO Star Wars : La Saga Skywalker : le côté obscur c’est mieux !

Dans ce qui sera le jeu vidéo LEGO Star Wars™ le plus grand et le plus saisissant visuellement à ce jour, le trailer offre un aperçu du Côté Obscur de la Force en présentant les plus grands méchants des neuf films de la saga. Les joueurs seront mis à l’épreuve par de nombreux méchants notoires tels que l’Empereur Palpatine™, un personnage extrêmement dangereux et menaçant. Le général Grievous™, un droïde filiforme à quatre bras, quant à lui se distingue surtout par sa capacité à manier quatre sabres laser en même temps. Dark Maul™ est un redoutable guerrier du Côté Obscur, et Kylo Ren™, mû par la vengeance, admire les méchants qui l’ont précédé. Il manie un intimidant sabre laser à garde croisé. Boba Fett™, le légendaire chasseur de primes sera également de la partie, ainsi que le redoutable et ambitieux Dark Vador™. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux méchants que les joueurs rencontreront au cours de leur voyage à travers la galaxie.

LEGO® Star Wars™ : La Saga Skywalker, sortira le 5 avril 2022 sur les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ et sur PC.