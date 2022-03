Premier DLC pour le jeu vidéo Mon Amie Peppa Pig : Aventures de Pirates

Partager Facebook

Le DLC propose aux joueurs de nouveaux personnages, de nouveaux lieux et de nouvelles façons de jouer alors que Peppa et l’équipage s’apprêtent à remettre les voiles. Ce nouveau contenu est disponible à l’achat dès aujourd’hui sur Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, PC et Nintendo Switch.

Menez une vie de pirate avec Peppa dans cette aventure spéciale à bord du bateau du Capitaine Hog à la recherche d’un trésor caché. Explorez de nouveaux lieux, comme le repaire du Capitaine Hog, la maison de Belinda Bear, l’île au trésor, le terrier de Molly Mole ou encore la fête d’anniversaire de Danny Dog. Testez plus de 30 activités comme hisser un drapeau de pirate ou parler avec Polly Parrot.

Le jeu vidéo Mon Amie Peppa Pig, basé sur la série préscolaire à succès mondial de Hasbro, est disponible depuis octobre 2021 sur consoles, PC et Google Stadia, et depuis janvier 2022 sur les consoles nouvelles générations. Ce jeu d’aventure en monde ouvert et narratif permet aux joueurs de créer leur propre avatar, de devenir le nouvel ami de Peppa et d’explorer les lieux préférés des fans de la série.