Le nouvel ouvrage de J.M. Erre intitulé « Les autres ne sont pas des gens comme nous » est paru début mars.

A une époque où il peut être mal vu de la part des auteurs de mettre en scène des personnages qui ne correspondent pas à leur identité, J.M. Erre prend le risque ! Son héroïne est Julie, une jeune femme tétraplégique. C’est depuis son fauteuil qu’elle observe ses contemporains avec un humour noir et parfois féroce. Julie rêve de devenir écrivaine. Nouvelle La Bruyère, elle se lance dans le portrait de personnages illustrant ses pensées. C’est avec délectation qu’on lit les récits d’Anissa, Mado, Félix, Pétronille et Barnabé, Ousmane, Ferdinand et de bien d’autres. Dans ces différentes courtes nouvelles, le lecteur familier des romans de J.M. Erre retrouvera des personnages qu’il a déjà croisés dans ses livres précédents.

Passant du monologue théâtral avec Mado (un chef d’œuvre de méchanceté) au polar avec Gaspard ou encore au fait divers avec Jean-Yves, autant dire que Julie investit tous les genres et toutes les tonalités.

J.M. Erre aime les mots et manie l’écriture de manière virtuose. « Les autres ne sont pas des gens comme nous » est un ouvrage drôlissime, caustique, politiquement incorrect et jouissif qui propulse son auteur dans « l’Olympe des rigolos ».