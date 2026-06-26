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1651. Louis (pas encore XIV) est un jeune adolescent. Alors que la Fronde menace, sa mère Anne d’Autriche décide d’exfiltrer son fils pour le mettre à l’abri et le remplace par un sosie. Louis est confié par D’Artagnan à Cyrano de Bergerac qui le cache au sein de la troupe de théâtre de Madeleine Béjart et Molière. Tandis que Madeleine et Cyrano se découvrent une passion commune pour le jeune Molière, Louis découvre la vie et ses plaisirs, l’art et le travail, le courage et la stratégie, tout ce qui fera de lui le Roi Soleil.

Cette fantaisie bourrée de rebondissements est fort bien ficelée. Les dialogues sont jubilatoires, le ton léger et les comédiens convaincants. Rappelant les films de Philippe de Broca, cette comédie de cape et d’épée a le mérite de nous divertir et de nous faire passer un très agréable moment de cinéma.

Les caprices de l’enfant roi

Un film de Michel Leclerc

Avec : Artus, Julia Piaton, Franck Dubosc

Distributeur : Praesens

Durée : 1h54

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 24 juin 2026