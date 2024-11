Les combats – sur terre comme sur mer – de Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii passés au crible

Ryu Ga Gotoku Studio dévoilent de nouveaux détails sur Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, offrant un aperçu des éléments liés au système de combats comme les « dark instruments », mais aussi plus d’informations sur la vie en haute mer, comme la personnalisation du bâteau et divers conseils pour sortir victorieux des affrontements qui vous attendent. Le jeu se déroule juste après les événements de Like a Dragon: Infinite Wealth et met en scène un Goro Majima à la recherche de sa mémoire, tandis qu’il forme son propre équipage pirate et vogue aux quatre vents sur les flots à la recherche d’un trésor légendaire.

Styles de combats

Sur le champ de bataille, il est possible de choisir à la volée entre deux styles : Mad Dog et Sea Dog. Chacun dispose de ses qualités uniques et de Heat Actions clinquantes pour terrasser la vile engeance qui ne manque jamais de se présenter.

En style Mad Dog, il est possible de combiner librement des coups de poing et de pied avec des coups de couteau pour exécuter une variété de coups rapides et de combos aériens qui feront voltiger les ennemis avec style. Une fois remplie, la jauge de Madness permet d’invoquer des doubles éthérés pour multiplier la force de frappe destructrice de Majima.

Le style Sea Dog permet quant à lui manier des coutelas à deux mains pour réaliser des combos exaltants de type entaille avec des équipements de pirates, avant de lâcher des finish moves incroyables et extrêmement efficaces. En avançant dans l’histoire, la jauge de Madness s’étoffe de nouvelles déités à invoquer — pour un total de quatre — en utilisant des trésors, connus sous le nom de Dark Instruments.

Armes de poings et Dark Instruments

En combat, il sera possible de débloquer trois armes. Le Cutlass Boomerang, le Pistolet et le Chain Hook permettent de plonger au plus profond du potentiel du style Sea Dog : la première permet d’infliger un large éventail de dégâts à distance, la seconde permet de punir l’adversaire de manière explosive tandis que la troisième projette Majima vers l’ennemi à grande vitesse pour lui asséner un coup fatal puissant.

Trouvés en pillant les navires des ennemis vaincus, les Dark Instruments convoquent de féroces créatures damnées qui sèmeront la terreur dans le cœur des ennemis de Majima. Jouer du violon invoque des requins aux crocs acérés et assoiffés de sang humain, tandis que la guitare appelle un immense singe qui enchaînera les ennemis à coups d’uppercuts gigantesques. Enfin, le saxophone convoque un allié aviaire qui provoque de puissantes tornades et l’ocarina de terrifiantes méduses qui émergeront des profondeurs sous-marines pour mettre vos adversaires en état de choc.

Batailles navales

La vie de pirate, c’est avant tout une histoire de liberté et d’exploration. Arpentez le grand large pour explorer les îles remplies de trésors et découvrir les phares plus ou moins accessibles tout en gardant un œil sur une menace ennemie perpétuelle, qui peut frapper à tout instant.