La terreur de Woodsboro débarque dans Mortal Kombat 1: Khaos Reigns

La terreur de Woodsboro débarque dans la Nouvelle Ère de Liu Kang ! Warner Bros. Games a dévoilé un nouveau trailer de gameplay pour Mortal Kombat 1: Khaos Reigns mettant à l’honneur le kombattant invité du prochain contenu téléchargeable, Ghostface, l’identité récurrente prise par les antagonistes de la franchise de films d’horreur Scream. Ghostface rejoindra le roster de Mortal Kombat 1 le 19 novembre dans le cadre de la période d’accès anticipé pour les détenteurs de l’extension Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, avant d’être disponible à l’achat pour tous à partir du 26 novembre.

​

​Dans Mortal Kombat 1, la panique s’est emparée des royaumes et les habitants craignent d’être la prochaine victime de Ghostface. Les nombreux tueurs qui ont porté le masque de Ghostface ont tous un point commun terrifiant: ils prennent plaisir à faire souffrir et à tuer. Armé de son couteau, de connaissances encyclopédiques sur les films d’horreur et de ses pulsions meurtrières, Ghostface incarne la terreur d’une façon tristement célèbre.

​

​Le nouveau trailer met à l’honneur la terrifiante panoplie de mouvements de Ghostface. On y retrouve notamment son couteau de chasse emblématique destiné à faire souffrir ses adversaires, sa capacité à ramper pour exécuter des attaques furtives au sol, et la possibilité de faire appel à un autre Ghostface pour l’aider à achever ses victimes.

​

​La vidéo dévoile également la seconde Fatality à glacer le sang de Ghostface et offre un premier aperçu de l’Animality du kombattant : un coup de grâce brutal qui transforme le personnage en un vautour mortel pour anéantir les adversaires vaincus. Les Animalities préférées des fans sont à présent disponibles sous la forme d’une mise à jour de contenu gratuite pour tous les détenteurs de Mortal Kombat 1.

​