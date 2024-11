AS ABOVE, SO BELOW la nouvelle extension du MMORPG NEVERWINTER

La toute nouvelle extension de Neverwinter apporte une zone d’aventure historique et un donjon retravaillés, de nouvelles rencontres, des améliorations du confort de jeu et pléthore de trésors pirates !

​Sortie sur PC, PlayStation et Xbox le 19 novembre

Arc Games annonce que la 30e extension de Neverwinter, As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold, sortira le 19 novembre sur PC, PlayStation et Xbox ! Cette mise à jour majeure du MMORPG free-to-play dans l’univers de Dungeons & Dragons permettra aux aventuriers de remonter le temps et d’embarquer pour de nouvelles quêtes dans le Bastion flottant des pirates, une ancienne zone d’aventure présente à la sortie de Neverwinter en 2013. Avec le retour surprise du Bastion flottant des pirates, les aventuriers devront former un groupe solide pour revisiter cette zone complètement revue et améliorée, accompagnée de défis épiques et d’une multitude de secrets à révéler ! En plus de la redécouverte d’une zone d’aventure populaire, cette extension marquera le retour d’un donjon historique, la « Chambre d’Effroi », qui, avec sa refonte, est devenu le « Sanctuaire d’Effroi ». Les aventuriers trouveront aussi de nouvelles quêtes, rencontres héroïques, confrontations de boss et récompenses, ainsi que des améliorations du confort de jeu. Les deux prochaines extensions de Neverwinter sont également en développement et réserveront des quêtes palpitantes aux aventuriers, dans une région aussi mystérieuse que merveilleuse qui n’a jamais été explorée, à l’est de Faerûn ! Davantage de détails sur les deux prochaines extensions seront communiqués l’année prochaine.

Ce qui a été égaré doit être trouvé ; ce qui a été perdu ne doit jamais être oublié… Dans l’extension As Above, So Below – Return to Pirates’ Skyhold, une ombre s’est abattue sur les îles volantes qui formaient jadis le Bastion flottant des pirates. Il est temps pour vous de découvrir ce qu’il s’y trame. Avec votre groupe, préparez-vous à revisiter ces temps et ces lieux maudits afin de découvrir la vérité sur le destin de ceux qui y ont succombé. Malgré tous les dangers qui vous attendent, il vous faudra tirer des leçons du passé, car elles détiennent la clé du présent.

Les héros qui se jetteront dans le feu de l’action de cette aventure céleste découvriront une abondance de nouveau contenu sur Neverwinter :

Refonte de zone d’aventure historique : Bastion flottant des pirates

Remontez le temps pour explorer le Bastion flottant des pirates, afin de découvrir le destin de ceux qui ont succombé à ces lieux maudits. Des sombres marécages aux sépultures en ruine, et malgré tous les dangers qui vous attendent, il vous faudra tirer des leçons du passé, car elles détiennent la clé du présent. Zone d’aventure historique remaniée : Bastion flottant des pirates Enfin de retour après une refonte majeure, le Bastion flottant des pirates propose des défis épiques aux légendes de la Côte des Épées ! Préparez-vous à faire la lumière sur les secrets du passé et à combattre pour lever une malédiction qui a fait d’innombrables victimes. De toutes nouvelles rencontres héroïques, combats de boss et quêtes Le danger rôde sur ces terres impitoyables avec six nouvelles rencontres héroïques, dix nouveaux boss, de nombreuses nouvelles quêtes et une myriade de trésors pirates ! Quatre instances revisitées et un donjon mis à jour.



Refonte de donjon historique – La Chambre d’Effroi devient le Sanctuaire d’Effroi

Quelles horreurs sont tapies dans l’ombre ? Quels plans maléfiques ont été fomentés loin des regards humains ? Oserez-vous pénétrer dans les ténèbres et affronter l’inconnu ? Refonte complète : la Chambre d’Effroi devient le Sanctuaire d’Effroi ! Ce donjon classique est de retour avec une refonte complète de tous ses monstres et boss, dont un nouveau grand final épique contre un boss inédit !

Trois paliers de difficulté Normale pour les files d’attente aléatoires. Avancée pour les groupes organisés qui cherchent un véritable défi. Maître pour les guildes à la recherche de l’épreuve de coordination ultime !

Nouvelles récompenses Des récompenses uniques pour chaque difficulté, dont les meilleures sont réservées au mode Maître.



Améliorations du confort de jeu