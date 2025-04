Les développeurs donnent un aperçu du chapitre 3 de Game of Thrones : Kingsroad

Partager Facebook

Dans cette vidéo, les développeurs montrent aux joueurs un aperçu du contenu inédit du chapitre 3 qui sera disponible au lancement, notamment les Terres de l’Orage, gouvernées par Stannis Baratheon. Le chapitre 3 développera l’histoire actuellement disponible en accès anticipé. Les développeurs abordent également les retours des joueurs de l’Accès Anticipé et discutent du Matchmaking, du RP et des langues supplémentaires à venir dans le jeu.

Dans Game of Thrones : Kingsroad, les joueurs vivront une toute nouvelle histoire en incarnant un nouveau personnage qui, par un coup du sort, devient l’héritier de la maison Tyr, une petite maison noble du Nord. Le jeu se déroule pendant la quatrième saison de la série Game of Thrones. En plus de personnaliser leur héros à l’aide d’un créateur de personnage complet, les joueurs pourront choisir l’une des trois classes inspirées des rôles emblématiques de la série originale – Chevalier, Épéiste et Assassin – pour faire leurs premiers pas dans le monde de Westeros.

Game of Thrones : Kingsroad devrait être lancé cette année dans plusieurs territoires sur iOS et Android, ainsi que sur PC via Windows Launcher.