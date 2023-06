« Les enfants du guet », la suite du roman culte de Mary Higgins Clark

Partager Facebook

En 1975 paraissait « La maison du guet ». Titre phare de la célèbre romancière Mary Higgins Clark, ce thriller au suspense implacable allait être le premier d’une longue série de best-seller. Près de 50 ans plus tard, les éditions Albin Michel publient « Les enfants du guet », suite du roman culte de l’autrice américaine aujourd’hui décédée.

Dans cette suite écrite à quatre mains avec Alafair Burke, on retrouve Melissa et Mike, enlevés quarante ans plus tôt. Melissa, avocate et podcasteuse à succès, vient d’épouser Charlie. Ce dernier est veuf et père d’une petite fille appelée Riley. Mais voilà que l’histoire se répète. Quelques mois plus tard, alors que Melissa et son frère Mike aident leur mère à s’installer dans les Hamptons, voile que Riley disparait, à 3 ans elle aussi. Melissa et Mike vont tout mettre en œuvre pour retrouver la fillette au péril de leur vie.

Outre les personnages de Melissa et Mike, devenus adultes, on retrouve les chapitres brefs alternant les divers personnages, le style fluide, les soupçons pesant tour à tour sur divers personnages ainsi que la découverte de secrets profondément enfouis.

Une lecture palpitante, addictive et idéale pour les vacances.