Samsung Galaxy Z Flip 5, vers un écran extérieur plus grand?

Des rendus du Samsung Galaxy Z Flip 5 laissent entrevoir son plus grand écran. Une dalle plus importante qui pourrait avoir ses inconvénients.

Lorsque Samsung organisera son prochain événement Unpacked à Séoul le mois prochain, le géant sud-coréen devrait en profiter pour annoncer officiellement un nouvel appareil Galaxy Z Flip avec un plus grand écran. Aujourd’hui, nous avons une meilleure idée de la taille de l’écran externe de ce Z Flip 5 et de ce à quoi l’appareil pourrait ressembler lorsqu’il arrivera sur le marché dans quelques mois.

Ce qui semble être des rendus marketing partagés par MySmartPrice montrent un smartphone avec un écran secondaire qui recouvre pratiquement tout l’avant de l’appareil lorsque celui-ci est en position fermée. MySmartPrice ne précise pas la taille de cet écran, mais à en juger par les rendus, celui-ci serait sensiblement plus grand que la dalle de 1,9 pouce embarquée dans le Z Flip 4. Par ailleurs, il semblerait que Samsung ait trouvé une manière plus élégante de façonner l’écran autour du module caméra principal du Z Flip 5 par rapport à ce qu’a fait Motorola avec son Razr+.

Naturellement, un plus grand écran permettrait aussi de prendre des selfies plus facilement avec la caméra principale du Z Flip, mais cela pourrait aussi avoir quelques inconvénients. Par exemple, un plus grand écran secondaire pourrait impacter l’autonomie du Z Flip 5, à moins que Samsung ait décidé d’intégrer une batterie de plus grande capacité dans son téléphone. Il convient aussi de préciser que le petit écran secondaire fait justement le caractère du Z Flip 4, si l’on peut dire. Les fonctionnalités minimales qu’il offre sont un bon moyen de rester éloigné des distractions typiques que l’on peut avoir avec un smartphone tout en conservant l’accès à certaines informations.

Samsung devrait annoncer officiellement ce Galaxy Z Flip 5 aux côtés du Galaxy Z Fold 5 à la fin du mois de juillet. Nous saurons alors à quel point cet écran est plus grand que son prédécesseur. À suivre !