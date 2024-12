Partager Facebook

Vous vous demandez quel ouvrage glisser sous le sapin ? « Les extradées » de Nicolas Feuz, procureur dans le canton de Neuchâtel et auteur de dix-sept romans policiers, tiendra à coup sûr en haleine ses lecteurs.

L’intrigue débute avec le suicide d’une adolescente victime de harcèlement sur les réseaux sociaux, tandis que sa seule amie disparaît le même jour. Parallèlement, cinq détenues extradées et rejetées par le système subissent les abus de Majo, agente de détention. Parmi elles, on retrouve Tanja, personnage central des Larmes du lagon (paru en 2022) incarcérée en Suisse après avoir été extradée de Polynésie. Quel est le lien entre les différents protagonistes ?

Autant dire que le roman commence fort. Dès le prologue les lecteurs sont plongés dans une scène de crime. Le roman alterne ensuite habilement l’enquête de terrain et le huis-clos carcéral. Dans ce sixième opus des aventures de Jemsen, on retrouve le personnage du procureur Norbert Jemsen et sa greffière Flavie, toutefois, « Les extradées » ayant été conçu comme un « one shut », nul n’est besoin d’avoir lu les ouvrages précédents pour bien apprécier l’intrigue. Dans cet opus, Nicolas Feuz aborde des thématiques actuelles comme le harcèlement scolaire en ligne. Les personnages sont bien développés. On aime par-dessus tout le côté parfaitement documenté qu’apporte Nicolas Feuz en tant que Procureur à son récit notamment lors qu’il décrit les techniques pour intercepter un criminel en fuite à l’étranger ou la coordination entre les différents services. Véritable « page turner », ce thriller efficace au rythme effrené nous tient en haleine jusqu’au dénouement.