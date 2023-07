Partager Facebook

La vie d’Olfa, Tunisienne et mère de 4 filles, oscille entre ombre et lumière. Un jour, ses deux filles aînées disparaissent. Pour combler leur absence, la réalisatrice Kaouther Ben Hania convoque des actrices professionnelles et met en place un dispositif de cinéma hors du commun afin de lever le voile sur l’histoire d’Olfa et ses filles.

Présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, le film a été récompensé de L’œil d’Or du meilleur documentaire. Par un procédé original entre documentaire et fiction, la cinéaste tunisienne livre un regard intime sur la condition des femmes aujourd’hui dans une société dominée par le patriarcat. Elle relate la radicalisation de deux sœurs, leur enrôlement par Daech et la déchirure familiale qui s’ensuit. Elle signe aussi le portrait d’une mère qui aime ses filles autant qu’elle les brutalise. Un film puissant, intense, émouvant et troublant.

Deux dates à retenir :



«Les Filles d’Olfa» en présence de Kaouther Ben Hania:

–Mercredi 19 juillet, 19h45, Cinéma Scala 1, Genève

–Jeudi 20 juillet, 20h15, Cinéma Rex, Neuchâtel

Les filles d’Olfa

Un film de Kaouther Ben Hania

Avec Hend Sabri, Olfa Hamrouni, Eya Chikakoui

Distributeur : Trigon-film

Durée : 1h50

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : 5 juillet 2023