Sony présente un nouveau système home cinéma portable pour un son spatialisé immersif dans toutes les pièces de la maison

Sony présente le HT-AX7 – un système home cinéma portable qui offre une nouvelle manière de profiter des programmes avec un son spatialisé et enveloppant, disponible dans toute la maison. Il suffit de placer les trois haut-parleurs autour de l’utilisateur pour profiter d’une expérience audio saisissante, non seulement dans le salon mais aussi dans les chambres, sur un balcon, ou dans tout autre espace.

Un son cinématographique grâce à la technologie 360 Spatial Sound

Un upmixeur exclusif qui transforme la stéréo en son surround

Un son riche et spatialisé qu’on peut déplacer d’une pièce à l’autre

Un son cinématographique partout

Le HT-AX7 livre une expérience de son surround grâce à la technologie 360 Spatial Sound de Sony. Le 360 Spatial Sound crée plusieurs haut-parleurs fantômes à l’avant, à l’arrière et au-dessus de l’utilisateur qui l’enveloppe d’un son spatialisé. Conçu pour donner la sensation d’un son surround similaire à celui d’un cinéma, il suffit de placer les trois haut-parleurs dans une pièce, sans avoir besoin d’installations spéciales telles que des enceintes intégrées au plafond.

Le HT-AX7 dispose également de l’algorithme upmixeur de Sony, qui peut transformer un son stéréo en son surround en trois dimensions. L’upmixeur analyse les sons en temps réel pour séparer les différentes sources sonores afin de les redistribuer pour créer une expérience auditive plus immersive. Il suffit d’activer l’effet de champ sonore pour connaître une expérience audio proche d’un son surround, même avec des sources à deux canaux comme celles des services de streaming.

Un son riche dont on profite au quotidien

En plaçant les trois haut-parleurs dans les coins de la pièce, le HT-AX7 créer un son enveloppant qui améliore les activités quotidiennes, en enrichissant la musique et les contenus favoris de ses utilisateurs. L’installation est facile, sans configuration spéciale en plaçant les haut-parleurs et en activant l’effet de champ sonore pour se lancer sans la moindre complication, avec une connectivité entièrement sans fil.

Facilité de transport

Avec une batterie offrant jusqu’à 30 heures d’autonomie1 et la connectivité sans fil offerte par la technologie Bluetooth, le HT-AX7 est facilement transportable dans n’importe quelle pièce de la maison et peut être connecté simplement aux autres appareils utilisés. Contrairement aux systèmes de home cinéma classiques, qui imposent d’être assis face au téléviseur, la conception portable du HT-AX7 offre une manière totalement nouvelle de savourer son contenu, sur n’importe quel appareil compatible Bluetooth.

Le design élégant et sans fil du HT-AX7 se fond aisément dans tous les intérieurs pour donner un look stylé. Très pratiques, les haut-parleurs arrière démontables, assez légers pour être portés d’une seule main, peuvent prendre place partout.

Zéro difficulté, 100 % plaisir

Le HT-AX7 est également facile à régler grâce à l’application Sony | Home Entertainment Connect. Une fois téléchargée, elle guide l’utilisateur vers les réglages initiaux, la correction d’éventuels problèmes et lui permet de contrôler parfaitement le volume, le champ sonore et d’autres fonctions directement depuis son smartphone.

Grâce à la technologie Bluetooth, la liaison entre le HT-AX7 et l’appareil est totalement transparente, les haut-parleurs arrière sont automatiquement associés à l’unité centrale : l’utilisateur n’a plus qu’à les placer autour de la pièce, appuyer sur Lecture et profiter pleinement de l’immersion.

Conçu en pensant à l’environnement

Les produits audio de Sony sont conçus non seulement pour une excellente expérience sonore, mais aussi en tenant compte de l’environnement. Sony s’engage à utiliser moins de plastique dans ses produits et ses emballages. Le boîtier du haut-parleur utilise une toile faite à 100 % de bouteilles en PET recyclées2 et intègre des plastiques recyclés3. Les emballages individuels utilisent l’Original Blended Material4 exclusif de Sony, qui provient de bambou, de canne à sucre et de papier recyclé récupéré sur le marché. Ce mélange de matériaux original nous a permis d’éliminer l’utilisation de plastique dans nos emballages.

Tout cela aide à réduire l’impact environnemental, tout en préservant les performances audio exceptionnelles et un design stylé.

Prix et disponibilité

Le HT-AX7 sera disponible à partir de fin août 2023 pour un prix public conseillé d’environ CHF 599.