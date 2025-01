Le nouveau Samsung Galaxy S25, le compagnon personnel IA

Partager Facebook

Samsung a présenté ses derniers smartphones phares lors de l’événement mondial Unpacked. La série Galaxy S25, qui comprend le Galaxy S25 Ultra, le Galaxy S25+ et le Galaxy S25, établit un nouveau standard pour les expériences mobiles AI. Grâce à une technologie améliorée et puissante et à Galaxy AI1, la série S25 ouvre la voie à des interactions inter-application intuitives et porte l’édition d’images et de vidéos à un niveau supérieur. La série Galaxy S25 change ainsi la manière dont l’intelligence artificielle peut être utilisée au quotidien.

Avec le système d’exploitation One UI 7, la série Galaxy S25 devient un compagnon personnel IA qui comprend les besoins et les préférences des utilisatrices et utilisateurs et offre des expériences AI personnalisées – tout en respectant la sécurité des données. En collaboration avec Google, Samsung poursuit sa vision de faire d’Android le premier système d’exploitation intégré à l’IA et de créer un écosystème d’IA inclusif.

Interactions intuitives et commande vocale simple

Les fonctions IA multimodales de la série Galaxy S25 peuvent traiter le texte, l’audio, les images et les vidéos sous forme de prompts à travers différentes apps et les convertir en différentes sorties. Grâce à des fonctions améliorées telles que « Circle to Search »2 et « AI Select », les utilisatrices et utilisateurs peuvent obtenir des suggestions de recherche contextuelles sans devoir passer d’une app à l’autre.

Un traitement vocal amélioré rend les tâches quotidiennes encore plus faciles : il est ainsi possible de rechercher certaines photos avec de simples prompts ou d’adapter la taille de la police dans les paramètres.

Une pression sur le bouton latéral active « Gemini »3, qui exécute des interactions inter-application dans les applications Samsung, Google et tierces, comme Spotify et WhatsApp. « Gemini Live » est un véritable partenaire de conversation et aide à la prise de décision et à la planification. Ainsi, il donne des suggestions sur le programme possible d’une journée un dimanche pluvieux à Zurich ou aide à décider quels sites touristiques visiter lors du prochain voyage et comment les atteindre au mieux. Dès que le plan est établi, « Gemini » aide à l’exécution par des invites spécifiques – par exemple en ouvrant la description de l’itinéraire directement dans l’application.

Amélioration du traitement des vidéos et des images

La série Galaxy S25 établit de nouvelles normes en matière de photographie et de vidéo mobiles grâce à un appareil photo amélioré et à des mises à niveau des fonctions IA, de la prise de vue à la lecture en passant par l’édition. Un nouveau capteur ultra grand angle de 50 MP garantit une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité.4 Grâce aux nouvelles fonctions AI, les vidéos sont encore plus nettes et les couleurs plus intenses.

L’édition d’images et de vidéos basée sur l’IA a également été développée et complétée par de nouveaux outils : « Audio Eraser »5 reconnaît grâce à l’IA les bruits tels que la foule et le vent et aide à les atténuer ou à les éliminer dans les vidéos. L’« Image Eraser » amélioré fait disparaître les objets indésirables des photos, tandis que « Text to Image » crée des images à partir de notes sous forme de texte.

Expériences personnalisées avec intimité

Les données personnelles sont protégées sur l’appareil et à travers les différentes applications afin d’offrir des fonctions d’IA de manière sûre et personnalisée.6 Les données sont analysées sur l’appareil et les informations privées restent protégées par le cryptage « Knox Vault ».

Avec la nouvelle fonction « Now Brief »7, les utilisatrices et utilisateurs reçoivent des résumés personnalisés sur l’écran de verrouillage au moment opportun. Sur le Galaxy S25, le « Now Brief » est confortablement résumé dans la « Now Bar ».8 Elle réunit sur l’écran de verrouillage les applications et les actions les plus utilisées individuellement, afin de pouvoir chatter directement, d’obtenir des indications pour se rendre à la prochaine réunion et de suivre en même temps le score du match de football en cours – sans avoir à ouvrir les applications.

Performance et design au plus haut niveau

La série Galaxy S25 est alimentée par le Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy. La puce la plus puissante à ce jour9, spécialement optimisée pour les smartphones Galaxy, permet à la série Galaxy S25 de traiter des expériences IA sophistiquées directement sur l’appareil.

La nouvelle série phare mise sur un design fin et durable avec des matériaux recyclés.10 Le modèle Ultra est composé de titane durable et d’un matériau unique en son genre, la céramique11, qui est plus robuste que le verre. Associée à la surface antireflet12 et à la résistance aux rayures, elle assure une meilleure protection de l’écran en cas de chute.13

Sept ans de mises à jour du système d’exploitation et de la sécurité favorisent une longue durée de vie et des performances optimales des appareils. Tous les appareils Galaxy S25 sont livrés avec six mois de Gemini Advanced, avec l’accès aux modèles d’IA les plus puissants et aux dernières fonctionnalités, ainsi qu’à 2 TB de stockage dans le nuage sans frais supplémentaires.

Disponibilité et prix

La série Galaxy S25 est disponible en différentes couleurs. Les couleurs pour le Galaxy S25 Ultra sont Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Silverblue et Titanium Whitesilver. Les couleurs pour le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 comprennent Silver Shadow, Mint, Icyblue et Navy. D’autres couleurs exclusives sont disponibles en ligne.

Le Galaxy S25 Ultra peut être commandé dès maintenant en Suisse à partir de CHF 1’299 (prix de vente conseillé), le Galaxy S25+ à partir de CHF 1’049 (prix de vente conseillé) et le Galaxy S25 à partir de CHF 849 (prix de vente conseillé).