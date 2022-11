Les modes Assaut Héroïque et Confrontation disponibles gratuitement dans Gotham Knights

Assaut Héroïque est un mode coopératif en ligne qui permet aux joueurs de faire équipe à quatre, de s’aventurer dans les profondeurs de Gotham City, d’affronter des ennemis et de relever des défis à travers 30 étages remplis d’action. Le mode présente une nouvelle menace à l’origine du chaos : la forme de vie extraterrestre très avancée Starro Le Conquérant, contrôlant également le formidable hybride mi-homme, mi-chauve-souris Man-Bat.

Confrontation est un mode coopératif en ligne à deux joueurs permettant d’affronter des versions survoltées des principaux super-vilains DC du jeu : Mister Freeze, Harley Quinn, Gueule d’Argile et Talia al Ghul. En battant ces boss en mode Confrontation, les joueurs gagneront de nouveaux plans d’équipement légendaires, des combinaisons uniques et des coloris pour le Batcycle.

Veuillez noter qu’Assaut Héroïque et Confrontation sont des modes coopératifs en ligne autonomes et accessibles en tant que mise à jour gratuite pour tous les détenteurs de Gotham Knights. Le mode Assaut Héroïque est débloqué pour les joueurs lorsqu’ils atteignent le dossier 05 dans la campagne principale, et le mode Confrontation est déverrouillé une fois que les joueurs ont vaincu chacun des vilains lors de leur quête respective.