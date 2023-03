Partager Facebook

Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold intègre par défaut l’école des sage-femmes en cachant la vérité à son entourage. Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers fascinant et bouleverser ses certitudes.

A la fois comédie hospitalière et récit d’apprentissage, « Sage-homme » rend hommage à une profession mal connue et peu représentée au cinéma. Le film met en lumière les difficultés rencontrées par les soignants, le manque de personnel, la tension permanente, la surmédicalisation. Le duo Karine Viard/Melvin Boomer fonctionne à merveille. On suit avec plaisir l’évolution des personnages tant dans leur milieu professionnel que personnel. Ce récit de transmission mélange habilement humour et émotions. Une belle réussite.

Sage-homme

Un film de Jennifer Devoldère

Avec Karin Viard, Melvin Boomer

Distributeur : Frénétic

Durée : 104 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 15 mars 2023