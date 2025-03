Les nouveaux lave-linge et sèche-linge de Samsung offrent un entretien du linge plus intelligent et plus efficace grâce à des fonctions IA

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de ses tout nouveaux lave-linge et sèche-linge, boostés à l’IA. Ces appareils de la gamme esthétique Bespoke AI rendent la lessive encore plus pratique et efficace grâce à un écran d’accueil IA2 et à des fonctions IA intelligentes. Les appareils sont capables de reconnaître le type de tissu du linge et d’adapter le cycle de lavage en conséquence. En Suisse, l’un des sets lave-linge et sèche-linge sera disponible à partir de début avril.

Samsung a présenté hier sa nouvelle génération de lave-linge et sèche-linge Bespoke AI. Conçus pour simplifier la routine de la lessive, ces appareils intègrent des fonctions d’IA avancées et des capteurs qui optimisent les performances de lavage et de séchage, tout en améliorant l’efficacité énergétique.

En Suisse, la série de lave-linge WF9000 en 9 kg sera disponible à partir d’avril, suivie du sèche-linge correspondant à la mi-mai. Tous deux ont une capacité de neuf kilogrammes chacun.

En ligne avec la vision « Screens Everywhere » de Samsung, le lave-linge et le sèche-linge – ainsi que tous les autres ensembles présentés – sont chacun équipés d’un écran d’accueil AI de 7 pouces. Celui-ci permet un contrôle intuitif des informations essentielles sur le cycle de lavage, telles que les cycles de lavage et la quantité de lessive restante. L’écran mémorise les habitudes d’utilisation et tient compte des besoins réguliers pour proposer des cycles de lavage appropriés. Avec AI Home, les appareils deviennent même des interfaces centrales permettant de surveiller et de commander les appareils connectés, tout en diffusant des vidéos ou de la musique en ligne.

De plus, le nouveau lave-linge est très efficient et consomme jusqu’à 55 % d’énergie en moins que les normes minimales de la classe d’efficacité énergétique A.3 Il offre un nettoyage en profondeur4 et optimise la consommation d’eau et de détergent avec AI Wash, tandis que sa fonction AI Ecobubble™ offre un nettoyage en douceur avec une meilleure élimination de la saleté. La fonction QuickDrive™, qui comprend onze cycles de lavage différents, peut également réduire le temps de lavage jusqu’à 50 %5, sans compromettre les performances de nettoyage.

Le sèche-linge de la même catégorie est équipé de l’AI Dry+, capable de sécher précisément quatre types de tissus6 – normal, denim, serviette et synthétique. Cette précision de séchage7 permet de réduire l’utilisation d’énergie jusqu’à 10 % et le temps de séchage jusqu’à 15 %.8 QuickDrive™ s’avère aussi efficace, lorsque les utilisatrices et utilisateurs souhaitent sécher leur linge à la fois rapidement et en douceur. Grâce à l’ajustement automatique du compresseur inverteur, le temps de séchage est ainsi réduit jusqu’à 35 %.8

La gamme de produits Samsung Bespoke est synonyme de grande capacité d’adaptation et de personnalisation. Cela va de la palette de couleurs Bespoke pour les différents produits aux innombrables possibilités d’une expérience utilisateur largement sur mesure et personnalisée, afin que les utilisatrices et utilisateurs puissent également concrétiser leurs idées individuelles d’une maison connectée.

Prix et disponibilité

Le nouveau lave-linge avec AI Home (9 kg) sera disponible en Suisse à partir d’avril à partir de CHF 1’499 (prix de vente conseillé). Le sèche-linge correspondant avec AI Home (9 kg) suivra à la mi-mai au prix de CHF 1’599 (prix de vente conseillé).