Les nouveaux modèles Plug-in Hybrid de l’Audi A5 allient dynamisme, efficacité et autonomie électrique élevée

La famille de la nouvelle Audi A5 sur la Premium Platform Combustion (PPC) s’agrandit: Outre les moteurs à combustion pure, Audi propose pour la première fois pour la série A5 deux modèles Plug-in Hybrid (PHEV) avec deux niveaux de puissance. Les clientes et clients profitent de plus de confort et d’innovations techniques pour la mobilité quotidienne. La nouvelle génération de batteries HT a une capacité accrue d’environ 45%. De plus, la puissance de récupération accrue contribue à une autonomie électrique pouvant atteindre 110 kilomètres.

Avec la nouvelle famille A5, Audi a ouvert un nouveau chapitre de son histoire à succès dans la catégorie des classes moyennes avec un langage stylistique acéré, une technologie de moteur à combustion ultramoderne et un nouveau concept de commande. Les nouveaux modèles Plug-in Hybrid de la série A5 offrent à la clientèle encore plus de flexibilité et d’efficacité. Afin d’identifier encore plus clairement les nouveaux PHEV, Audi lance dès à présent la désignation technologique «e-hybrid».

«Dans le cadre de notre offensive de modèles, nous élargirons en 2025 notre offre de Plug-in Hybrid», déclare Gernot Döllner, CEO d’Audi. «La nouvelle génération de nos modèles Plug-in Hybrid offre, avec une puissance pouvant atteindre 270 kW, une expérience de conduite sportive et confortable ainsi qu’une combinaison équilibrée de performance et d’efficacité», ajoute Geoffrey Bouquot, directeur du développement technique d’AUDI AG. «L’autonomie électrique accrue de nos nouveaux modèles Plug-in Hybrid permet à nos clientes et clients de parcourir la majeure partie de leurs trajets quotidiens en mode purement électrique. Notre technologie hybride réunit le meilleur de deux mondes et offre une grande flexibilité au quotidien. Et comme technologie est désormais appelée «e-hybrid», impossible de passer à côté».

La nouvelle Audi A5 Avant e-hybrid quattro et l’Audi A5 berline e-hybrid quattro sont disponibles en deux niveaux de puissance. Ils sont propulsés par un moteur 2.0 TFSI d’une puissance de 185 kW (252 ch) et un moteur électrique d’une puissance allant jusqu’à 105 kW. Dans la version 270 kW, l’Avant et la berline passent de 0 à 100 km en 5,1 secondes. Les versions de 220 kW passent de 0 à 100 km en 5,9 secondes. Toutes les variantes atteignent une vitesse de pointe de 250 km/h.

La pièce maîtresse de la nouvelle A5 Plug-in Hybrid est la nouvelle batterie haute tension à l’arrière des véhicules. Audi a augmenté leur capacité de 25,9 kWh (20,7 kWh nets) d’environ 45%. La puissance de charge CA maximale a été augmentée à 11 kW. Grâce à cette puissance, le temps de charge passe de 0 à 100% à seulement 2,5 heures.

Audi a également nettement augmenté la puissance de récupération et le degré de récupération de l’énergie de traction peut être réglé en mode EV à l’aide de palettes au volant. En principe, la nouvelle A5 e-hybrid roule en mode électrique aussi longtemps que possible afin d’utiliser pleinement la charge de la batterie jusqu’à destination. Le véhicule récupère automatiquement de l’énergie si l’activation correspondante est effectuée. Les paramètres ad hoc sont les données d’itinéraire enregistrées dans la navigation. La nouvelle A5 e-hybrid quattro peut effectuer la récupération automatiquement, même sans guidage actif.

La gestion hybride des nouveaux modèles est conçue pour l’efficacité, la flexibilité et le confort maximal de la clientèle et sélectionne automatiquement la stratégie de fonctionnement optimale. Deux modes de fonctionnement sont disponibles: «EV» et «Hybride». En mode EV, les modèles PHEV roulent systématiquement à l’électrique. Lors de la conduite en mode hybride, la gestion hybride maintient l’état de charge à une valeur constante si nécessaire afin d’économiser suffisamment d’énergie électrique pour une utilisation ultérieure, par exemple pour la conduite électrique en ville. Au-delà du mode hybride automatique, il est désormais possible de sélectionner individuellement l’état de charge souhaité à l’aide d’un curseur.

Les modèles PHEV ainsi que l’ensemble de la famille A5 bénéficient d’un équipement de série de haut niveau. Pour les modèles A5 e-hybrid quattro au design sportif du niveau de puissance supérieur, le pack Extérieur S line, le pack Esthétique noir et le vitrage Privacy sont de série, conférant ainsi au véhicule une allure particulièrement dynamique.

En Suisse, l’A5 berline e-hybrid quattro dans son niveau de puissance d’entrée de gamme est disponible à partir de CHF 66’900. Le prix de la nouvelle A5 Avant e-hybrid quattro commence à CHF 68’750. La berline dans son niveau de puissance supérieur et avec un équipement de série nettement enrichi est disponible à partir de CHF 73’550. Pour l’A5 Avant e-hybrid quattro dans son niveau de puissance supérieur, les prix commencent à CHF 75’400. Les nouveaux modèles e-hybrid qui seront construits à Neckarsulm pourront être commandés en Europe à partir du 27 mars 2025. Le lancement sur le marché est prévu à partir d’avril 2025, de manière glissante.

Gestion intelligente de la propulsion pour plus d’efficacité

La gestion hybride des nouveaux modèles est conçue pour l’efficacité, la flexibilité et le confort maximal de la clientèle et sélectionne automatiquement la stratégie de fonctionnement optimale. La propulsion électrique est assurée par une machine synchrone à aimants permanents avec

une puissance maximale de 105 kW. Le moteur électrique est intégré dans le boîtier de la boîte S tronic à sept rapports. Le couple total du système est déjà disponible à proximité du régime de ralenti: 500 Nm pour la variante de 270 kW de puissance et 450 Nm pour la variante de 220 kW. L’électronique de puissance (onduleur à impulsions) a été développée et est utilisée dans les modèles Plug-in Hybrid de l’A5. L’onduleur à impulsions est plus petit, plus léger et plus efficace et réduit ainsi la consommation d’électricité. La consommation en mode hybride est donc également plus faible.

Capacité de la batterie et densité énergétique considérablement augmentées

La pièce maîtresse de la nouvelle A5 Plug-in Hybrid est la nouvelle batterie haute tension (batterie HT) à l’arrière des véhicules. Audi a augmenté sa capacité de 25,9 kWh (20,7 kWh net) d’environ 45% par rapport au modèle précédent de l’A6 TFSI e. En revanche, les besoins en espace de construction n’ont que légèrement augmenté compte tenu de l’augmentation significative de la capacité. La batterie HT mesure 992 x 996 x 177 millimètres. En raison de l’interaction améliorée et nettement optimisée entre le frein à friction mécanique et la récupération d’énergie via le moteur électrique, la capacité de récupération a également augmenté.

En raison de l’espace disponible, les cellules de la batterie de l’A5 e-hybrid sont disposées sur un plan et intégrées à l’arrière du véhicule. Chaque cellule prismatique stocke environ 46% d’énergie de plus que les cellules utilisées jusqu’à présent sur les véhicules à plancher plat du segment C. Le volume de charge des cellules est de 70 ampères-heures (Ah). La composition des matières premières des cellules permet une densité énergétique plus élevée. L’énergie de la batterie est regroupée dans 17 cellules appelées stacks. Six de ces stacks forment une unité et sont montées en série.

En ce qui concerne l’agencement des cellules de batterie, Audi adopte une nouvelle approche avec le cell-to-pack. Lors de cette procédure, les cellules ne sont plus placées dans un module de batterie, mais directement collées dans le boîtier de la batterie. En raison de la densité d’emballage plus élevée qui en résulte, il est possible d’augmenter le contenu énergétique et la densité énergétique du système HT avec un encombrement réduit. Grâce aux avancées techniques de la chimie cellulaire, une puissance électrique supérieure à celle de la génération précédente est disponible, même avec un faible état de charge (State of Charge, SoC) et des températures extérieures basses.

La puissance de charge CA maximale possible a été augmentée de 7,4 kW à 11 kW triphasé, en fonction de l’infrastructure concernée. Grâce à cette puissance accrue, le temps de charge de la batterie HT de 0 à 100% est réduit à seulement 2,5 heures. Un câble de chargement (mode 3, fiche de type 2) est fourni de série, pour une recharge pratique à la maison et en déplacement. Le service de recharge Audi charging propre à Audi vous donne accès sur demande à de nombreux points de recharge CA dans 29 pays européens.

Plus de récupération d’énergie en mode décélération et freinage

Par rapport à la génération précédente de PHEV de l’A6, Audi a nettement augmenté la capacité de récupération dans la nouvelle A5 e-hybrid. En principe, le modèle PHEV vise à rouler aussi longtemps que possible en mode électrique et à utiliser pleinement la charge de la batterie jusqu’à destination. Lever le pied de la pédale d’accélérateur s’avère décisif pour l’efficacité de la motorisation Plug-in Hybrid. Dans de telles situations, la régulation de la récupération de traction s’effectue via une décélération définie en fonction du rapport de conduite sélectionné. En outre, dans les modes de conduite D et M, la récupération automatique peut être préréglée dans le MMI. Le véhicule fait varier lui-même la récupération. Les paramètres sont les données d’itinéraire enregistrées dans la navigation, telles que les pentes, les rayons de virage, les panneaux de localité ou les limitations de vitesse. Un autre facteur important est le trafic qui précède le véhicule. Dès que la récupération automatique est sélectionnée, des signaux prédictifs sont injectés dans la fonction de récupération de traction à l’aide de l’assistant d’efficience prédictive (PEA). La nouvelle A5 e-hybrid peut récupérer automatiquement, même sans guidage actif.

Dans les phases de décélération avec actionnement supplémentaire de la pédale de frein, l’A5 Avant e-hybrid quattro et l’A5 berline e-hybrid quattro récupèrent jusqu’à 88 kW de puissance et l’injectent dans la batterie HT. Fonctionnant en tant que générateur, le moteur électrique récupère plus de 90% de toutes les décélérations. Le système de régulation de freinage intégré et compatible blending (iBRS) assure un freinage sans pression et la meilleure récupération possible. Ce n’est qu’en cas de manœuvres de freinage plus fortes que les freins hydrauliques viennent s’y ajouter. La sensation de freinage pour les conductrices et conducteurs n’en est pas du tout affectée, car la pédale de frein et le système hydraulique de frein sont découplés.

Récupération réglable via des palettes au volant

Grâce à la nouvelle architecture électronique E3 intégrée à la Premium Platform Combustion (PPC), le niveau de récupération de l’énergie de traction en mode de conduite électrique (mode EV) peut être réglé sur trois niveaux, comme pour les modèles entièrement électriques, à l’aide de palettes au volant. Le choix du niveau de freinage électrique et donc de récupération s’effectue à l’aide de la palette de gauche (moins). En appuyant sur la palette de droite (plus), vous pouvez réduire le niveau de récupération. De cette façon, il est possible par exemple de régler une décélération plus élevée avant un virage à l’aide des palettes. Au niveau zéro, le Plug-in Hybrid roule librement, sans couple de traction supplémentaire lorsque le pied est retiré de la pédale d’accélérateur. Dans ce réglage, l’énergie n’est récupérée qu’en utilisant le frein.

Stratégie de fonctionnement intelligente pour une efficacité maximale

Les nouveaux modèles PHEV de l’A5 disposent de deux modes de fonctionnement: «EV» et «Hybride». En mode EV, les modèles PHEV roulent systématiquement à l’électrique. Le moteur à combustion n’est activé que dans les situations suivantes: désactivation manuelle via la barre de commandes située sous l’écran panoramique ou via le MMI, en programme de conduite S, sur le mode sélectionné du système de gestion de la dynamique de conduite Audi drive select, ou au démarrage d’un guidage d’itinéraire avec l’assistant hybride activé. Lorsque le guidage de navigation est actif, l’assistant hybride prend en compte les données cartographiques pour choisir le type de propulsion. Le moteur à combustion s’active également lors d’un kickdown, le mode EV est désactivé jusqu’à ce que le kickdown soit à nouveau déclenché. Si aucune de ces situations ne se produit, les nouveaux modèles PHEV utilisent la batterie HT en mode EV jusqu’à ce qu’elle soit complètement déchargée. Le curseur qui permet de contrôler l’état de charge souhaité de la batterie HT (SoC) via le MMI en mode hybride n’est pas utilisable en mode EV car la charge de la batterie est entièrement utilisée. En mode EV, la vitesse est limitée à 140 km/h. Les modèles PHEV peuvent être démarrés soit en mode EV, soit en mode hybride. Le mode prédéfini est conservé lors d’un redémarrage.

Lors de la conduite en mode hybride, la gestion hybride maintient l’état de charge à une valeur constante si nécessaire afin d’économiser suffisamment d’énergie électrique pour une utilisation ultérieure, par exemple pour la conduite électrique en ville. Selon la valeur WLTP EAER City, l’A5 berline e-hybride quattro peut parcourir jusqu’à 116 km en mode purement électrique.

Pour les trajets courts comme longs, le mode hybride est le mode de conduite le plus efficace en termes de rendement. En fonction de la situation de conduite ou des souhaits de performance de l’automobiliste, la stratégie de fonctionnement décide s’il faut rouler en mode électrique ou hybride afin d’être le plus efficace possible. Le modèle PHEV roule de préférence à l’électrique en ville. À des vitesses plus élevées, les proportions de conduite hybrides augmentent. Lorsque le guidage routier est activé, la planification de l’itinéraire est intégrée dans la stratégie de fonctionnement. La stratégie de fonctionnement sélectionne alors automatiquement la meilleure configuration d’énergie possible pour le trajet souhaité. Le véhicule calcule sur quels tronçons de route il faut rouler en mode électrique pour obtenir un mode de conduite aussi efficace que possible. Ainsi, sur les tronçons identifiés comme étant probablement soumis à une vitesse très limitée, tels que les agglomérations ou les zones d’embouteillages, le mode électrique sera préféré. Lorsque l’assistant hybride et le guidage routier sont activés, les réglages effectués, tels que l’état de charge souhaité, sont remplacés afin de garantir une stratégie de fonctionnement efficace.

Au-delà du mode hybride automatique, il est désormais possible de sélectionner individuellement l’état de charge souhaité à l’aide d’un curseur. De cette manière, les utilisatrices et utilisateurs déterminent précisément l’état de charge de la batterie HT. En outre, il est possible, par exemple, de régler le niveau de charge avant le départ de manière à ce qu’il reste suffisamment d’énergie pour la conduite électrique si la conduite électrique est souhaitée à destination ou s’il n’y a pas de possibilité de recharge.

Pour ce faire, il est possible de régler l’état de charge souhaité par étapes définies à l’aide d’un curseur sur une échelle de pourcentage. Si la valeur SoC (State of Charge) réglée est inférieure à la valeur SoC réelle actuelle, la batterie HT se décharge jusqu’à cette valeur. Si les valeurs théoriques et réelles concordent, c’est principalement le moteur à combustion qui travaille pour maintenir l’état de charge. Si le niveau de charge souhaité est réglé au-dessus du niveau de charge réel, le véhicule est propulsé par le moteur à combustion pour recharger la batterie HT. La recharge de la batterie HT s’effectue dans le sens d’une efficacité maximale et d’un impact environnemental aussi faible que possible. Cela signifie que la recharge de la batterie par le moteur à combustion n’intervient qu’à une vitesse supérieure à 65 km – à une vitesse inférieure, l’état de charge n’est pas affecté. Cela maximise l’efficacité et garantit un recours élevé à l’électricité en ville ou dans la circulation en accordéon. La batterie HT peut ainsi être rechargée jusqu’à une valeur SoC de 75%, ce qui permet de garantir que la charge de la batterie HT s’effectue avec un rendement maximal pendant la conduite. Pour augmenter la valeur SoC de plus de 75%, une source de charge CA externe est nécessaire.

Équipement avec équipement de série complet

Les modèles PHEV ainsi que l’ensemble de la famille A5 bénéficient d’un équipement de série de haut niveau. En font notamment partie la direction progressive, la navigation, l’écran panoramique MMI et une console pour téléphone avec fonction de recharge inductive.

En outre, l’équipement de série des modèles PHEV est complété par une climatisation automatique trizone, une climatisation à l’arrêt et des roues de 18 pouces. Le volume du coffre de l’Avant est de 361 litres. Lorsque les sièges arrière sont rabattus – ceux-ci étant de série avec un fractionnement 40:20:40 – le volume disponible peut atteindre 1306 litres. Pour la berline, le coffre dispose d’une capacité de 331 et 1175 litres. La charge tractable admissible s’élève au maximum à 1900 kilogrammes freinée et à 750 kilogrammes non freinée. La charge sur le toit est de 90 kilogrammes au maximum et la charge d’appui de 80 kilogrammes au maximum.

La climatisation équipée de série avec compresseur électrique de fluide frigorigène fonctionne non seulement pendant la conduite en mode EV et hybride, mais aussi à l’arrêt avant le départ. Sur demande, la climatisation à l’arrêt assure une température intérieure confortable avant même de monter à bord. Elle peut être programmée directement dans le véhicule ou via l’application myAudi.

La climatisation stationnaire de confort, disponible en option, permet d’activer d’autres équipements disponibles en option tels que le chauffage des sièges, la ventilation des sièges, le chauffage du volant et le chauffage des surfaces vitrées. Lors du déverrouillage du véhicule avec la clé à télécommande, il est en outre possible de démarrer une climatisation courte. Ainsi, même sans l’application, l’habitacle peut être climatisé rapidement. La climatisation automatique trizone de série règle automatiquement la température, le volume et la répartition de l’air séparément pour les personnes situées à l’avant et pour la deuxième rangée de sièges. La climatisation stationnaire de confort peut être configurée ou activée facilement via l’application myAudi.

Sur l’A5 e-hybrid quattro au design sportif d’une puissance de 270 kW, le pack Extérieur S line, le pack Esthétique noir et le vitrage Privacy sont de série pour une allure particulièrement dynamique. Comme pour l’Audi S5, l’e-hybrid quattro de 270 kW dispose de feux LED plus et de feux arrière LED pro. L’assistance au stationnement plus avec affichage de la distance et caméra de recul, les sièges sport dans une combinaison cuir / simili cuir, le châssis sport, les roues de 19 pouces et les étriers de frein rouges complètent l’équipement de série complet. La variante de 220 kW est équipée de série, entre autres, de roues de 18 pouces et d’une climatisation automatique trizone. Pour le marché européen, tous les modèles A5 sont également équipés de sièges chauffants à l’avant.

Selon les préférences, les nouveaux modèles Plug-in Hybrid et tous les modèles de la famille A5 peuvent également être commandés avec différents packs d’équipements qui regroupent un grand nombre d’équipements spéciaux et répondent aux différents souhaits de la clientèle.