Samsung permet de jouer en 3D sans lunettes spéciales

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a annoncé aujourd’hui la disponibilité des nouveaux moniteurs du jeu Odyssey ainsi que du ViewFinity S8. La gamme Odyssey 2025 comprend l’Odyssey OLED G8 avec écran 4K et 240 Hz , l’Odyssey G9 ultra-large et le nouveau moniteur Odyssey 3D , qui permet de jouer en 3D sans lunettes . En Suisse, les nouveaux moniteurs pourront être précommandés dès la fin du mois.

Odyssey 3D : le jeu en 3D sans lunettes spéciales

Avec l’Odyssey 3D (modèle G90XF), Samsung présente une véritable nouveauté : l’écran IA permet une expérience 3D personnalisable, sans qu’il ne soit nécessaire de porter des lunettes 3D séparées. Cela est rendu possible par une technologie avancée d’eye-tracking et par une lentille lenticulaire spécialement développée à cet effet et placée à l’avant du panneau. Elles fournissent une image 3D haute résolution d’aspect naturel des jeux accessibles via l’application Reality Hub 1 et font littéralement jaillir les représentations de l’écran de 27 pouces. Les contenus vidéo 2D traditionnels peuvent également être convertis en 3D grâce à la conversion vidéo assistée par IA. 2

L’Odyssey 3D offre également des performances de jeu impressionnantes en plus de la technologie 3D. Un taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse gris à gris (GtG) de 1 ms assurent un jeu réactif et fluide sur l’écran 4K, tandis que les technologies AMD FreeSync™ Premium et NVIDIA G-SYNC Compatible réduisent les saccades et les retards d’écran lors de jeux rapides et complexes.

Edge Lighting fait passer l’immersion 3D au niveau supérieur : l’espace sous l’écran est éclairé et s’adapte à ce qui se passe à l’écran, donnant vie à l’environnement de jeu.

Pour tirer le meilleur parti de la technologie 3D, Samsung collabore activement avec de grands développeurs de jeux. Grâce à un contrôle des effets 3D, ils peuvent donner vie à leurs visions créatives avec précision. Parmi les collaborations actuelles, on peut citer celle avec Nexon pour The First Berserker : Khazan , qui sera lancé le 28 mars, et celle avec Neowiz pour Lies of P , qui a été saluée par la critique. Le premier contenu téléchargeable (DLC) de Neowiz, Overture , devrait sortir cet été.

Odyssey OLED G8 : la plus haute densité de pixels sur un écran de 27 pouces

L’Odyssey OLED G8 (modèle G81SF) est disponible en 27 pouces. Le modèle 27 » est le premier moniteur OLED 4K de Samsung avec 166 pixels par pouce, qui correspond à la densité de pixels la plus élevée pour un écran de cette taille, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz.

Le nouvel écran 4K QD-OLED offre des couleurs et des contrastes améliorés sous tous les angles grâce à la technologie Quantum Dot. Soutenu par le VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400, il produit des couleurs lumineuses même avec une luminosité élevée, typiquement de 250 nit. La technologie Glare-Free certifiée par Underwriters Laboratories (UL) permet en outre de réduire la réflexion de l’écran. De plus, le processeur IA du moniteur permet d’améliorer la qualité de l’image jusqu’à la résolution 4K, même pour les jeux et les vidéos à faible résolution. 3

L’écran est protégé par Samsung OLED Safeguard+. Le système de refroidissement dynamique spécialement conçu utilise le premier caloduc pulsatoire de l’industrie pour répartir la chaleur cinq fois mieux que les plaques de graphite traditionnelles, sans modifier la luminosité. Cela protège l’écran contre la brûlure et prolonge ainsi sa durée de vie.

Le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse GtG de 0,03 ms font de l’Odyssey OLED G8 un moniteur de jeu performant offrant des mouvements d’image rapides et fluides. Il prend en charge AMD FreeSync Premium Pro et NVIDIA G-SYNC Compatible pour éviter les saccades et le scintillement et offrir ainsi une expérience de jeu particulièrement fluide, réactive et réaliste.

En même temps, l’OLED G8 est un complément élégant dans une configuration de jeu : le design métallique fin s’adapte à toutes les esthétiques, tandis que Core Lighting+ plonge l’écran dans une lumière adaptée à l’image. Grâce au support ergonomique, l’écran peut être orienté de manière optimale sans effort.

Odyssey G9 : jeu ultra-large incurvé et multitâche

L’Odyssey G9 (modèle G91F) rend le jeu ultra-large accessible à un plus grand nombre de personnes. Son double écran QHD de 49 pouces avec une courbure de 1000R offre une expérience immersive avec des images de haute qualité et un gameplay captivant.

Une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms assurent un gameplay réactif, tandis qu’AMD FreeSync Premium Pro permet l’action de s’écouler sans saccades ni scintillements. Grâce à la certification VESA DisplayHDR 600, les couleurs sont particulièrement vives et claires, tandis que HDR10+ GAMING garantit une image dynamique grâce à une luminosité et des contrastes optimisés et à un espace colorimétrique élargi.

Grâce aux fonctions Picture-by-Picture et Picture-in-Picture, l’Odyssey G9 permet de faire du multitâche sans effort. Elles permettent en effet d’afficher simultanément deux appareils différents sur l’écran, avec des options de taille flexibles en mode Picture-in-Picture. L’Odyssey G9 accélère également le démarrage des jeux grâce à la fonctionnalité Auto Source Switch+, qui détecte les appareils connectés et les affiche automatiquement s’ils sont allumés.

ViewFinity S8 : confort et efficacité

En plus des moniteurs de jeu 2025, Samsung lance également le ViewFinity S8 37″ (modèle S80UD), le plus grand moniteur 16:9 4K de l’entreprise à ce jour. Avec un écran environ 34 % plus grand par rapport au modèle précédent, le ViewFinity S8 maximise la productivité et l’efficacité sur son écran 4K. HDR10 et la capacité d’afficher avec précision un milliard de couleurs donnent aux professionnels les outils pour leur fonctionner de manière efficace et efficiente.

Le ViewFinity S8 est conçu pour le confort et l’efficacité. Son design ergonomique est certifié par le TÜV Rheinland en tant qu’Ergonomic Workspace Display. La fonction Intelligent Eye Care, qui vise à réduire la fatigue oculaire des utilisateurs et utilisateurs, est également certifiée par le TÜV. 4 Les appareils nécessaires au travail peuvent être connectés via un port USB-C 90 W. Un commutateur clavier, vidéo et souris permet en outre de contrôler plusieurs entrées sur le moniteur, de sorte que les appareils de travail et de loisirs peuvent être connectés simultanément à l’écran polyvalent.

Prix et disponibilité

Les nouveaux Odyssey 3D, Odyssey OLED G8 et Odyssey G9 peuvent être précommandés en Suisse à partir du 31 mars sur Samsung.com à partir de CHF 2’049 (Odyssey 3D, prix de vente conseillé), CHF 1’299 (Odyssey OLED G8, prix de vente conseillé) ou CHF 1’119 (Odyssey G9, prix de vente conseillé). Le ViewFinity S8 est disponible à partir de CHF 589 (prix de vente conseillé).