The Walking Dead débarque dans l’UEFN et le mode créatif de Fortnite

Les joueuses et joueurs du monde entier vont pouvoir désormais utiliser les ressources et le contenu de The Walking Dead Universe (TWDU) dans l’Unreal Editor pour Fortnite (UEFN) et le mode Créatif de Fortnite pour créer leurs propres îles.

Les créatrices et les créateurs vont pouvoir lancer de nouveaux projets en utilisant l’un des nouveaux modèles « The Walking Dead Universe » pour accéder à des armes, des préfabriqués, des galeries et des PNJ rôdeurs uniques sur le thème de The Walking Dead. Le 16 mai, les devs pourront publier leurs îles « Univers The Walking Dead » via le portail créateur et les joueuses et joueurs pourront alors découvrir ces créations dans Fortnite.

Voici un aperçu de certains des outils disponibles :

PNJ de rôdeurs – Ils sont lents, pas très intelligents et se déplacent en hordes : les rôdeurs sont poussés par leur instinct de dévorer tout ce qui vit.

– Ils sont lents, pas très intelligents et se déplacent en hordes : les rôdeurs sont poussés par leur instinct de dévorer tout ce qui vit. Armes et objets – Abattez-les avec l’arme à distance fusil à pompe Shiva , un fusil à pompe exotique et modifié (qui déclenche également un rugissement de tigre Shiva) ; utilisez l’arme de mêlée Lucille , la batte de baseball emblématique et puissante, enveloppée dans du fil de fer, brandie par le tristement célèbre Negan (et parfaite pour frapper les rôdeurs et les survivants).

– Abattez-les avec l’arme à distance , un fusil à pompe exotique et modifié (qui déclenche également un rugissement de tigre Shiva) ; utilisez , la batte de baseball emblématique et puissante, enveloppée dans du fil de fer, brandie par le tristement célèbre Negan (et parfaite pour frapper les rôdeurs et les survivants). Effets visuels – Essayez l’effet de post-traitement du dessin au trait. C’est un shader qui influence l’apparence générale d’une île pour lui apporter un style visuel proche des bandes dessinées « The Walking Dead ».

Ces ressources terrifiantes peuvent être utilisées pour créer des RPG de survie, des roguelikes d’évasion de prison et des shoot’em-up chaotiques, pour n’en citer que quelques-uns. Elles offrent des possibilités créatives allant de l’horreur terrifiante à l’action trépidante. Les joueuses et les joueurs du monde entier sont invités à rester connectés le 16 mai pour découvrir les expériences « The Walking Dead Universe » créées par la communauté et qui arriveront sur Fortnite !