Les nouveaux pliables : Samsung lance les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 avec de nouvelles fonctionnalités Galaxy AI

Samsung a présenté aujourd’hui ses nouveaux smartphones pliables, le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Z Flip6. L’extension de la série Z s’accompagne de l’introduction de nouvelles fonctionnalités IA1 dans l’écosystème Samsung. Alors que le Galaxy Z Fold6 se distingue par un facteur de forme adapté et de nombreuses fonctions multitâches basées sur l’IA, le Z Flip6 est doté d’un appareil photo de 50 MP. Les deux smartphones au design incomparable sont disponibles dès maintenant en Suisse.

L’innovation continue de Samsung en matière d’appareils pliables a permis de créer la gamme Galaxy Foldable la plus fine et la plus légère à ce jour. Le design parfaitement symétrique avec des bords droits offre une finition esthétiquement élégante, tandis qu’un nouveau ratio d’écran sur l’écran de couverture du Galaxy Z Fold6 permet une utilisation plus naturelle. Parmi les autres nouveautés figurent une charnière améliorée et une réduction supplémentaire du pli.

La dernière série Galaxy Z est dotée d’une structure améliorée en aluminium Armor2 et de Corning® Gorilla® Glass Victus® 23, ce qui en fait la série pliable la plus robuste à ce jour. Le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Flip6 intègrent tous deux la plateforme mobile Snapdragon® 8 Gen 3 pour Galaxy4, le processeur mobile Snapdragon le plus avancé à ce jour. Le système de refroidissement mis à niveau5 maximise les performances sans compromis, pour une utilisation sans souci des appareils dans n’importe quel environnement.

Samsung Galaxy Z Fold6 : productivité accrue grâce à l’IA et aux fonctions multitâches

Le Galaxy Z Fold6 offre une multitude de fonctions et d’outils basés sur l’IA qui augmentent la productivité des utilisatrices et utilisateurs grâce au grand écran et à sa fonction multi-fenêtres. Celle-ci permet d’avoir jusqu’à trois fenêtres ouvertes côte à côte et de les utiliser simultanément.

Note Assist 6 dans Samsung Notes offre des traductions, des résumés et des mises en forme automatiques pour des notes de réunion. Une fonction de transcription nouvellement intégrée permet de transcrire, de traduire et de résumer des enregistrements vocaux directement dans Notes.

La nouvelle fonction Composer 7 du clavier Samsung génère des suggestions de texte basées sur des mots clés simples pour les applications de messagerie et de médias sociaux comme Gmail et Instagram. Pour refléter le ton individuel par utilisatrice et utilisateur et par application, la fonction analyse les messages précédents.

De plus, grâce à Galaxy AI, le S Pen8 permet d'accéder à des raccourcis vers des fonctions pratiques sans avoir à toucher l'écran, qu'il s'agisse de traduire, d'ajouter des notes ou d'accéder à la toute nouvelle fonction Sketch to Image9, qui génère différentes options d'image en fonction des croquis et des dessins.

Galaxy AI a également amélioré l’accessibilité de la communication sur le Galaxy Z Fold6 : Interpreter10 maximise le facteur de forme à double écran grâce à un nouveau mode de conversation qui affiche confortablement les deux parties sur l’écran principal et l’écran de couverture afin de permettre une interaction plus naturelle.

De la prise de vue à la visualisation en passant par l’édition, le ProVisual Engine assisté par IA du Galaxy Z Fold6 fait passer votre créativité au niveau supérieur. L’édition avancée avec Photo Assist 11 sur le grand écran permet de créer facilement des contenus professionnels, tandis que la fonction Portrait Studio 12 permet de créer une multitude de styles de portraits, comme la bande dessinée ou l’aquarelle.

Des graphismes vivants et proches de la réalité sont soutenus par le Ray Tracing et prennent vie sur un écran de 7.6 pouces qui offre une luminosité allant jusqu'à 2'600 nits13.

Le Galaxy Z Flip6 nouvellement équipé d’une caméra haut de gamme

La dernière génération du Samsung Galaxy Z Flip est également pleine d’innovations et de possibilités créatives. Le Coverdisplay FlexWindow Super AMOLED14 de 3.4 pouces a encore été amélioré. Grâce aux widgets, il est désormais possible d’utiliser encore plus de fonctions directement depuis l’écran de couverture. Il est ainsi possible de répondre facilement aux messages lors de ses déplacements grâce à Suggested Replies.15

Les nouveaux capteurs grand angle de 50 MP et ultra grand angle de 12 MP font partie des points forts du Z Flip6. Ils offrent une expérience de caméra améliorée avec des détails clairs et nets dans les images. Le nouveau capteur de 50 MP prend en charge le zoom optique 2x pour des photos impressionnantes et offre également un zoom AI pour des prises de vue parfaites avec un zoom jusqu’à 10x. La fonction Nightography, améliorée par le HDR vidéo, est désormais disponible dans l’application Instagram Story, ce qui permet de poster des photos de nuit spectaculaires directement dans la Story. La fonction bien connue FlexCam, qui permet de prendre des photos sans ouvrir le téléphone, continue d’offrir l’expérience d’appareil photo la plus polyvalente tout en ouvrant de nouvelles possibilités comme la détection automatique du meilleur cadrage pour la prise de vue avec Auto Zoom16.

Une sécurité en laquelle on peut avoir confiance

Le Galaxy Z Fold6 et le Galaxy Flip6 sont sécurisés par Samsung Knox, la plateforme de sécurité multicouche à haut niveau de sécurité de Samsung Galaxy, qui protège les informations sensibles et les met à l’abri des vulnérabilités. Une protection supplémentaire est offerte par la protection avancée des données avec un cryptage de bout en bout lorsque les utilisatrices et utilisateurs sauvegardent, synchronisent ou restaurent leurs données avec le Samsung Cloud. La nouvelle série Samsung Galaxy Z est également soutenue par la vaste liste de fonctions de sécurité et de protection des données de Samsung, y compris Knox Vault, le tableau de bord de sécurité et de protection des données, Auto Blocker, Passkeys, Secure Wi-Fi, Quick Share et le mode de maintenance.

Prix et Disponibilité

Les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6 sont disponibles dès maintenant dans le commerce suisse. Le Galaxy Z Fold6 est disponible en Silver Shadow, Pink et Navy à partir d’un prix de CHF 1’829 (PVC), tandis que le Galaxy Z Flip6 est disponible en Silver Shadow, Yellow, Blue et Mint à partir d’un prix de CHF 1’149 (PVC).