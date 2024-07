Nouveaux wearables de Samsung avec fonctions de santé intelligentes

Partager Facebook

Samsung présente plusieurs wearables assortis à ses nouveaux smartphones pliables : la toute nouvelle Galaxy Watch Ultra, la nouvelle Galaxy Watch7 ainsi que les Galaxy Buds3 et Galaxy Buds3 Pro. Tous sont disponibles dans le commerce suisse dès aujourd’hui. La bague Samsung1 sera quant à elle lancée sur certains marchés. Avec le lancement de ces nouveaux wearables, Samsung élargit son écosystème d’appareils connectés, rendant l’expérience encore plus variée et intuitive grâce à Galaxy AI.2

Les nouveaux wearables de Samsung reflètent la vision de Samsung de fournir à ses utilisatrices et utilisateurs une compréhension globale de leur bien-être personnel avec le soutien de Galaxy AI. Des informations détaillées et avancées sur la santé personnelle sont un facteur clé dans ce processus. C’est dans le but de mettre en œuvre cette vision que les derniers capteurs de Samsung sur le Galaxy Ring, la Galaxy Watch7 et la Galaxy Watch Ultra fonctionnent.

« Les nouveaux wearables de Samsung intègrent les technologies les plus avancées de Samsung et permettent aux utilisatrices et utilisateurs de simplifier le contrôle de leur santé et de leur bien-être grâce à des solutions adaptées, explique Fabrizio Camardella, Head of Mobile Division chez Samsung Suisse. Les appareils apportent leur soutien non seulement par une saisie précise des données, mais aussi par des évaluations personnalisées, des conseils et des coachings. »

Les nouveaux wearables de Samsung comprennent :

La Galaxy Watch Ultra : la smartwatch la plus performante de Samsung à ce jour est aussi la dernière a avoir été ajoutée à la gamme Galaxy Watch. La Galaxy Watch Ultra est hautement fonctionnelle car il s’agit de l’accessoire de toutes le sportives et de tous les sportifs extrêmes en extérieur. Elle résiste en effet à l’utilisation dans l’eau salée 3 et reste performante même en cas de grandes variations de température.

: la smartwatch la plus performante de Samsung à ce jour est aussi la dernière a avoir été ajoutée à la gamme Galaxy Watch. La Galaxy Watch Ultra est hautement fonctionnelle car il s’agit de l’accessoire de toutes le sportives et de tous les sportifs extrêmes en extérieur. Elle résiste en effet à l’utilisation dans l’eau salée et reste performante même en cas de grandes variations de température. La Galaxy Watch7 maximise le bien-être quotidien grâce à des entraînements personnalisés et à des fonctions de suivi de la santé intelligentes et préventives.

maximise le bien-être quotidien grâce à des entraînements personnalisés et à des fonctions de suivi de la santé intelligentes et préventives. Le Galaxy Ring est particulièrement léger, offre aux utilisatrices et utilisateurs une surveillance de la santé et se porte confortablement au doigt, même pendant le sommeil.

est particulièrement léger, offre aux utilisatrices et utilisateurs une surveillance de la santé et se porte confortablement au doigt, même pendant le sommeil. Les Galaxy Buds3 et Buds3 Pro promettent une qualité de son et de conversation encore meilleure grâce à Galaxy AI dans un nouveau design.

Galaxy Watch7 : montre intelligente complète pour le jour et la nuit

La Galaxy Watch74 transmet une compréhension globale de soi-même, pour le jour et la nuit. Elle motive en effet les utilisatrices et utilisateurs à organiser leur journée de manière plus saine grâce à ses caractéristiques. Plus de 100 entraînements et routines peuvent être créés pour atteindre des objectifs personnels. Avec la fonction Race5, les performances actuelles et passées peuvent être comparées en temps réel afin de suivre les progrès et de s’améliorer constamment. La fonction Body Composition6 permet aux utilisatrices et utilisateurs d’avoir un aperçu de leur profil corporel et de leur condition physique. Ces aperçus sont rendus possibles grâce au matériel le plus innovant de Samsung sur la Galaxy Watch7. Un capteur BioActive amélioré7 offre une précision accrue et des valeurs de mesure complètes. Dans le domaine du sommeil, la Galaxy Watch7 propose également un nouvel algorithme d’IA avancé pour l’analyse du sommeil.

Équipée de la puce la plus puissante à ce jour et du premier processeur 3 nm de la gamme Galaxy Watch, la Galaxy Watch7 offre une expérience wearable transparente avec un CPU8 trois fois plus rapide et une efficacité énergétique améliorée de 30 %9. De plus, elle est la première smartwatch Samsung à être équipée d’un GPS bifréquence10, ce qui permet une localisation encore plus précise11 même dans les villes denses.

Galaxy Watch Ultra : maximiser les performances même dans les conditions les plus difficiles

S’appuyant sur le matériel puissant de la Galaxy Watch7, la Galaxy Watch Ultra, la dernière et la plus puissante addition au portefeuille de la Galaxy Watch, offre une meilleure expérience de fitness. Un nouveau design Cushion, qui intègre l’écran rond dans un boîtier carré, permet de rester fidèle au langage de design typique de Samsung tout en offrant une protection et un confort améliorés. Le cadre en Titan Grade 412 et l’étanchéité de 10 ATM13 assurent une robustesse particulièrement élevée qui permet aux utilisatrices et utilisateurs d’aller au-delà de leurs propres limites. Que ce soit en nageant dans la mer ou en s’aventurant en haute montagne. Avec la Galaxy Watch Ultra, les expériences peuvent être suivies même dans des environnements extrêmes, de 500 mètres sous le niveau de la mer à 9’000 mètres d’altitude14.

Le nouveau bouton Quick permet de démarrer et de contrôler immédiatement les entraînements. Comme les besoins varient d’un sportif à l’autre, il est possible d’attribuer des fonctions individuelles au bouton Quick via les paramètres. Après l’entraînement, les statistiques peuvent être vérifiées en un coup d’œil grâce à des cadrans spéciaux qui passent automatiquement en mode nuit15 dans l’obscurité. Pour des aventures plus longues, la Galaxy Watch Ultra offre la plus grande autonomie de batterie de toutes les Galaxy Watches à ce jour, avec jusqu’à 100 heures en mode économie d’énergie16 et 48 heures en mode économie d’énergie d’entraînement.

Les Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra sont les premières smartwatches Android à fonctionner avec le système d’exploitation Wear OS 5, la version la plus puissante de Wear OS à ce jour. Wear OS 5 assure des interactions plus fluides et plus transparentes, une utilisation plus longue et un accès direct depuis le poignet à un grand nombre d’applications populaires, notamment les services Galaxy, les applications Google et les applications tierces les plus populaires. Le port simultané de la Galaxy Watch et du Galaxy Ring améliore continuellement la précision de l’analyse de la santé grâce à un éventail de données plus large, notamment pour le sommeil. L’autonomie de la batterie est ainsi prolongée.

Série Galaxy Buds3 : amélioration de la qualité du son et des appels grâce à Galaxy AI

La série Galaxy Buds3 se présente dans un design adapté qui promet un plus grand confort et une utilisation intuitive par simple glissement vers le haut ou vers le bas sur le Blade. Des Blade-Lights17 élégants complètent avec style la nouvelle apparence. Avec l’intégration de Galaxy AI, la série Galaxy Buds3 offre également une nouvelle expérience de communication grâce à de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle :

La fonction Interpreter 18 des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Flip6 peut par exemple être facilement mise en mode écoute avec les Galaxy Buds3 durant le cours de langue étrangère afin d’écouter la traduction directement.

des Galaxy Z Fold6 et Galaxy Flip6 peut par exemple être facilement mise en mode écoute avec les Galaxy Buds3 durant le cours de langue étrangère afin d’écouter la traduction directement. Les microphones analysent les bruits internes et externes en temps réel afin d’améliorer la qualité du son et de l’ANC (Active Noise Cancellation) grâce à l’ Adaptive EQ et l ‘Adaptive ANC .

et l . Confort particulier : pendant l’écoute de la musique, les Galaxy Buds3 Pro collectent et détectent en permanence les bruits environnants et, sur cette base, adaptent automatiquement le niveau sonore et le son optimaux grâce à Adaptive Noise Control , Siren Detect et Voice Detect 19 .

, et . Grâce à une fonctionnalité basée sur l’apprentissage automatique, la série Galaxy Buds3 peut désormais restituer la voix originale de l’orateur dans différents environnements bruyants, tout en permettant une conversation naturelle grâce à la fonction Super Wideband Call20.

Pour offrir une expérience audio encore meilleure, les Galaxy Buds3 Pro sont en outre équipés de haut-parleurs à 2 voies améliorés21, de doubles amplificateurs et d’un système audio de très haute qualité22 pour une reproduction précise des hautes fréquences et une expérience sonore cristalline en déplacement. Cette qualité sonore s’étend également aux appels téléphoniques. Les embouts en silicone des Buds3 Pro offrent en outre un confort d’utilisation encore plus grand ainsi qu’une expérience d’écoute encore meilleure.

Galaxy Ring : des fonctions de santé 24/24 et 7/7, confortablement installé au doigt

Avec le Galaxy Ring, Samsung combine une technologie de capteur éprouvée dans la forme la plus petite et la plus discrète à ce jour. Développé pour le suivi de la santé 24/24 et 7/7, il promet un confort même en cas de port prolongé grâce à un poids de seulement 2.3 à 3 grammes. Son design concave lui confère du style tout en assurant sa durabilité. Le Galaxy Ring est étanche23 et dispose d’une autonomie de batterie pouvant atteindre sept jours, ce qui permet de le porter 24 heures sur 24 et partout. D’autres fonctions utiles sont les photos en appuyant sur un bouton, la désactivation de l’alarme sur les smartphones Galaxy ou la localisation du Galaxy Ring via le smartphone Galaxy avec Find My Ring.

Prix et disponibilité en Suisse

Galaxy Watch7 : disponible à partir du 10 juillet en Green et Cream (40 mm) ainsi que Green et Silver (44 mm) à partir de CHF 319 (PVC) et CHF 349 (PVC) respectivement

Galaxy Watch Ultra : disponible dès le 10 juillet en 47 mm dans les couleurs Titanium Gray, Titanium White et Titanium Silver à partir de CHF 679 (PVC)

Galaxy Buds3 et Buds3 Pro : disponibles à partir du 10 juillet à partir de CHF 179 (PVC) et CHF 249 (PVC) en Silver et White

Le Galaxy Ring sera disponible à la commande le 10 juillet exclusivement en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Corée, aux États-Unis et en Chine24 dans trois options de couleur : Titanium Black, Titanium Silver et Titanium Gold, ainsi qu’accompagné d’un kit de taille pour un ajustement correct.