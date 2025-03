Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Samsung a annoncé aujourd’hui le lancement mondial de sa dernière gamme de réfrigérateurs intelligents, offert ainsi la vision « Screens Everywhere » présentée au CES 2025. Les nouveautés comprennent notamment de nouveaux réfrigérateurs côte à côte ainsi qu’un écran Family Hub amélioré sur certains modèles. En Suisse, le modèle RS90F sera disponible à partir de la mi-avril.

« Avec une large palette de types de réfrigérateurs et de tailles d’écran, nous pourrons répondre aux nombreuses exigences différentes des ménages, explique Marco Herdle, Head of Home Appliances chez Samsung Suisse. Les utilisatrices et utilisateurs disposent d’une plus grande flexibilité en matière de design et peuvent en même temps profiter de l’expérience smart home basée sur l’IA qu’offre Samsung. »

Amélioration de la connectivité de la maison intelligente, mises à jour quotidiennes et nouvelles options de divertissement

Les nouveaux réfrigérateurs sont dotés d’un écran d’accueil IA de 9 pouces ou d’un écran Family Hub de 21,5 pouces, conçu pour améliorer les aspects essentiels de la vie quotidienne : manger, communiquer et se divertir.

En outre, les écrans améliorent également la connectivité de la maison intelligente. Grâce à une intégration plus approfondie dans l’écosystème de la maison intelligente, le réfrigérateur devient le point de contrôle central des appareils connectés dans toute la maison. Grâce à l’intégration de Map View, les utilisatrices et utilisateurs peuvent contrôler les appareils Samsung ainsi que les appareils Smart Home compatibles de fournisseurs tiers 1 tels que les lampes et les Smart Plugs. SmartThings Energy 2 aide également à suivre et à optimiser sa propre consommation d’énergie, ce qui permet une plus grande efficacité au quotidien. Grâce à l’écran intuitif, les utilisatrices et utilisateurs ont accès à une multitude d’informations sur leur maison et peuvent également donner des commandes vocales via Bixby. 3

La nouvelle fonction Daily Board permet de tenir tout le monde au courant et en contact. Le réfrigérateur est le cœur de la maison et fournit des mises à jour quotidiennes telles que les bulletins météo, les aperçus des rendez-vous ou le rapport quotidien sur la consommation d’énergie le soir. Les utilisatrices et utilisateurs peuvent également accéder très facilement à leur emploi du temps par commande vocale et obtenir des réponses sur mesure. Comme Bixby peut reconnaître la voix de chaque membre de la famille et répondre en fonction, il sert d’assistant utile à l’ensemble du ménage. 4 D’autres fonctions adaptées à la famille comprennent une galerie de photos commune et un calendrier pour une meilleure organisation.

Les réfrigérateurs Samsung offrent également des possibilités de divertissement dans la cuisine. Grâce à l’intégration de Spotify, les utilisatrices et utilisateurs peuvent écouter leur musique préférée ou des podcasts directement sur le réfrigérateur pendant qu’ils cuisinent. 5 SmartView Mirroring permet de transférer en toute transparence les contenus des smartphones ou des téléviseurs Samsung. De plus, une fonction spéciale Gallery permet d’afficher ses photos préférées et d’apporter une touche personnelle à la cuisine.

Ouvrir le réfrigérateur sans le toucher

Conçu pour les utilisatrices et les utilisateurs qui attachent de l’importance à l’ordre, ce modèle est équipé d’une porte à ouverture automatique. 6 Grâce à des capteurs tactiles situés des deux côtés, elle s’ouvre par simple contact et s’accompagne d’un léger signal sonore. Les utilisatrices et utilisateurs bénéficient ainsi d’un accès plus facile au contenu de leur réfrigérateur, et le design sans poignée et sans soudure confère en même temps une apparence élégante.

Grâce à l’utilisation combinée d’un compresseur conventionnel et d’un module Peltier, l’AI Hybrid Cooling peut refroidir davantage si nécessaire, par exemple lorsque la température intérieure augmente ou lorsque l’AI prévoit une éventuelle augmentation. 7 Si une grande quantité d’aliments est placée à l’intérieur après les cours ou si la porte est ouverte fréquemment en été, le module Peltier assiste le compresseur afin de garantir une température intérieure uniforme.

Les portes du réfrigérateur ont été améliorées grâce à la technologie d’isolation SpaceMax™, qui nécessite une quantité moindre d’isolation et augmente l’espace dans les compartiments de la porte de 56 % par rapport aux modèles précédents, ce qui équivaut à une capacité de 10 litres. 8

Tous les modèles disposent également d’un mode énergie AI qui peut réduire la consommation d’énergie jusqu’à 10 %. 9 Il est possible de définir soi-même si ce mode est toujours activé ou seulement lorsque la facture d’électricité risque de dépasser la valeur cible prédéfinie.

Le 26 mars, Samsung présentera ses nouveaux appareils ménagers dans le cadre du One Launch Event. L’enregistrement de cet événement sera disponible à partir de minuit sur le canal mondial YouTube .

Prix et disponibilité

Le nouveau réfrigérateur côte à côte (RS90F) est livré avec un écran Family Hub de 21,5 pouces ou un écran AI Home de 9 pouces. 10 En Suisse, il sera disponible à partir de mi-avril à partir du prix de vente conseillé de CHF 2’599.