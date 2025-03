La Team Rocket vole la vedette l’extension Écarlate et Violet Rivalités Destinées du Jeu de Cartes à Collectionner.

Partager Facebook

Dans Écarlate et Violet – Rivalités Destinées, vous retrouverez la célèbre mécanique de jeu des Pokémon de Dresseurs et de Dresseuses, avec un ajout : l’organisation criminelle du monde des Pokémon, la tristement célèbre Team Rocket, est de retour ! Vous pouvez choisir votre camp en joignant vos forces à celles de duos héroïques tels que Luth et Ho-Oh-ex ou Cynthia et Carchacrok-ex, ou bien changer d’allégeance en vous associant à la Team Rocket et à ses Pokémon, tels que Mewtwo-ex, sous l’emprise de Giovanni.

De plus, vous pourrez découvrir les illustrations particulières des nouvelles cartes des Pokémon de Dresseurs et Dresseuses qui mettent en lumière le lien qui unit un Dresseur ou une Dresseuse à son Pokémon, et sur chaque carte apparaîtra le nom du Dresseur ou de la Dresseuse.

Parmi les cartes à ne pas manquer dans Écarlate et Violet – Rivalités Destinées vous trouverez :

83 nouvelles cartes de la Team Rocket ;

17 Pokémon-ex, dont 10 Pokémon-ex de Dresseurs et Dresseuses ;

23 Pokémon « illustration rare » ;

11 Pokémon « illustration spéciale rare » ;

6 cartes texturées dorées « hyper rare ».

L’extension Écarlate et Violet – Rivalités Destinées est disponible dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et diverses collections dans les magasins participants du monde entier.

​Les joueurs et joueuses du JCC Pokémon auront l’occasion de jouer avec Écarlate et Violet – Rivalités Destinées avant sa sortie en participant à l’un des nombreux tournois d’Avant-première organisés dans le cadre du programme de Play! Pokémon, et ayant lieu à partir du 17 mai 2025 dans les magasins indépendants participants.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Rivalités Destinées en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows à partir du 29 mai 2025. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner et combattre avec les nouvelles cartes Pokémon de Dresseurs et Dresseuses et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.