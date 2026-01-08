Les Orks se déchaînent dans le premier trailer de Dawn of War IV

Chaque nouvelle bande-annonce servira d’introduction à l’une des quatre factions jouables dans Warhammer 40,000: Dawn of War IV. Aujourd’hui, les honneurs reviennent aux Orks, une race brutale et dévastatrice.

Le trailer illustre comment Gorgutz ‘Ead ‘Unter, seigneur de guerre ork des Bad Moons, a lancé une attaque surprise contre les Blood Ravens alors qu’ils orbitaient autour du monde de Kronus. À bord de leur vaisseau, les Blood Ravens combattent les Orks. Le Chef Archiviste Jonah Orion lance des attaques dévastatrices, tandis que le Capitaine Cyrus les mitraille depuis une position de tir sécurisée, essayant de ralentir leur avancée.

Le vaisseau subissant de lourds dommages et la situation devenant incontrôlable, les Blood Ravens sont contraints d’abandonner le vaisseau et de se poser à la surface de Kronus. Leur fuite ne fait que commencer. Gorgutz et ses troupes sont à leurs trousses.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV est prévu pour une sortie en 2026