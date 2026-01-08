Les créations de Chaos débarque dans Fortnite

Partager Facebook

Comme Butters l’a ordonné avec le Bâton de la Vérité, les garçons de South Park vont jouer à Fortnite avec lui et à partir de demain, tout le monde pourra en faire autant !

Les tenues de Stan, Kyle, Cartman, Kenny et Butters feront leur apparition dans la boutique, mais des objets South Park seront également débloquables grâce au Passe gratuit Les créations de Chaos. En bonus, les joueurs pourront ajouter un membre d’escouade supplémentaire grâce au nouveau mode de jeu Escouades à 5 joueurs.