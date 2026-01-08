Les créations de Chaos débarque dans Fortnite

Comme Butters l’a ordonné avec le Bâton de la Vérité, les garçons de South Park vont jouer à Fortnite avec lui et à partir de demain, tout le monde pourra en faire autant !
Les tenues de Stan, Kyle, Cartman, Kenny et Butters feront leur apparition dans la boutique, mais des objets South Park seront également débloquables grâce au Passe gratuit Les créations de Chaos. En bonus, les joueurs pourront ajouter un membre d’escouade supplémentaire grâce au nouveau mode de jeu Escouades à 5 joueurs.
- Éléments de gameplay : Les joueurs pourront restaurer des points de vie, soigner leurs alliés ou infliger des dégâts aux ennemis grâce aux Cheesy Poofs. Il sera également possible de revenir automatiquement en jeu après une élimination à l’aide du Jeton de réapparition de Kenny (à usage unique). Enfin, pour la toute première fois, les joueurs pourront même contrôler le déplacement de la tempête en récupérant dans le ciel le Bâton de la Vérité (à usage unique).
- CartmanLand : Les joueurs pourront également atterrir dans un tout nouveau point d’intérêt (POI), CartmanLand, le gigantesque parc d’attractions personnel de Cartman. CartmanLand propose plusieurs attractions à sensations pilotables, telles que CHAOS BLAST, Voyage au Centre de la Terre ou encore Pi Pi’s Urineworld.
- Passe gratuit Les créations de Chaos : Disponible sans V-Bucks, le Passe gratuit Les créations de Chaos propose 13 objets sur le thème de South Park que les joueurs peuvent débloquer en accomplissant de nouvelles quêtes South Park, dont une emote Cheesy Poofs, des accessoires de dos, des pioches et bien plus encore.