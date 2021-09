Les PlayStation Plus du mois de septembre 2021

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les rumeurs de ces derniers jours disaient donc vrai. Sony vient de dévoiler la liste des titres qui rejoignent le programme PlayStation Plus dès le 7 septembre.

Overcooked: All You Can Eat! | PS5

Overcooked!, Overcooked! 2 et tout le contenu supplémentaire ont été mélangés et remasterisés dans cette édition définitive des plus succulentes. Découvrez des centaines de niveaux en co-op où vous pourrez semer le chaos en local et en ligne*, dans des cuisines toujours plus périlleuses et obscures. Vous aurez accès aux modes Campagne, survie et entraînement, mais également au tout nouveau mode de soutien All You Can Eat ! Le jeu permet à un maximum de joueurs de prendre part à la frénésie et comporte notamment une IU personnalisable ainsi que des options de texte pour les joueurs dyslexiques ou daltoniens.

Predator: Hunting Grounds | PS4

Incarnez le chasseur ou la proie dans ce jeu de tir asymétrique en multijoueur* où vous devrez vous mesurer au Predator. En tant qu’un des 4 membres de l’équipe Fireteam, vous devrez mener à bien des missions complexes avant que le Predator ne vous mette la main dessus. Mais vous pourrez également incarner le Predator et chasser vos proies à l’aide d’un arsenal extra-terrestre redoutable comme le Plasma Caster (Canon à plasma d’épaule). Découvrez différentes classes et différents styles de jeu, quel que soit votre camp.

Hitman 2 | PS4

Parcourez le globe et traquez vos cibles dans des lieux exotiques en mode sandbox, des rues baignées de soleil aux forêts tropicales sombres et dangereuses. Il n’y a nulle part où se cacher pour échapper à l’assassin le plus créatif au monde, l’Agent 47. Préparez-vous à découvrir l’histoire passionnante de l’espion ultime. Votre mission consiste à éliminer le mystérieux et fuyant Shadow Client et sa milice mais, en apprenant la véritable identité de votre cible et la vérité sur le passé de l’Agent 47, rien ne sera plus jamais pareil. Hitman 2 propose de nouvelles manières de jouer, de nouveaux modes de jeu et fonctionnalités, notamment le nouveau mode Sniper Assassin doté, pour la toute première fois, d’un mode co-op.