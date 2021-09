Iron Harvest Complete Edition annoncé sur PlayStation 5 et Xbox Series

Partager Facebook

Pour fêter le premier anniversaire d’Iron Harvest 1920+, KING Art Games annonce, Iron Harvest Complete Edition sur PlayStation 5 et Xbox Series S│X, pour une sortie prévue au 26 octobre 2021. Cette version du STR acclamé par la critique contient le DLC « Rusviet Revolution », l’extension « Operation Eagle », ainsi que des mises à jour inédites telles qu’une nouvelle carte multijoueur, une nouvelle structure défensive, des améliorations et ajustements pour accroître la qualité du titre.

Alors que les dirigeables dominent les cieux et les méchas diesel punk s’avancent sur les la terre ferme, les joueurs du monde entier ont bâti une communauté amicale et compétitive qui ne contribue pas seulement à fournir des retours précieux aux développeurs, mais qui leur permet de s’affronter afin de devenir le meilleur commandant de méchas que le monde 1920+ n’ait jamais connu.

Caractéristiques d’Iron Harvest Complete Edition :

4 factions et 4 campagnes uniques

12 héros jouables

18 cartes multijoueurs

Plus de 30 missions

Un mode coopération

L’expérience PC complète, redéfinie et optimisée pour les consoles.



À propos d’Iron Harvest :

À l’aube du XXème siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions, progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer des terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvest est un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif