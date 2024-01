les précommandes digitales d’Unicorn Overlord sont ouvertes, un nouveau trailer partagé

Partager Facebook

ATLUS et Vanillaware ont partagé une nouvelle vidéo concernant leur prochain RPG tactique Unicorn Overlord, présentant plusieurs éléments clés du gameplay, notamment l’exploration, les quêtes ainsi que la reconstruction et la libération des villes. De plus, les précommandes numériques pour Unicorn Overlord sont maintenant ouvertes !

Dans cette vidéo, le chevalier Joseph montre à Alain, le protagoniste, ce qu’il faut faire pour sauver le monde de la domination de l’Empire. Alain apprend alors à connaître le vaste continent de Fevrith, les quêtes difficiles qu’il rencontrera et la manière de redonner aux villes leur gloire d’antan.

Les joueurs qui précommandent Unicorn Overlord recevront le pack de blasons ATLUS X Vanillaware : un DLC permettant aux joueurs de personnaliser le drapeau de l’Armée libératrice avec les emblèmes d’Odin Sphere, de Dragon’s Crown et de 13 Sentinels: Aegis Rim.

En plus de l’édition standard, une Édition Monarque numérique d’Unicorn Overlord est disponible en précommande et comprend une version digitale Unicorn Overlord, un artbook virtuel de 132 pages et vingt morceaux 16-bits de la bande originale.

L’Édition Monarque physique d’Unicorn Overlord est également disponible en précommande et comprend une version physique du jeu, une boîte Édition Premium, un CD de la bande originale 16-bits (deux disques avec dix pistes chacun), un artbook de 132 pages, un jeu de cartes original comprenant 239 cartes, des jetons et des marqueurs, ainsi que le pack de blasons ATLUS X Vanillaware (uniquement disponible dans la version physique).