Audio Radar : une innovation permettant aux malentendants de percevoir les effets sonores

Lors du CES 2024, l’entreprise a dévoilé un nouveau SDK et a annoncé son association avec Logitech.

L’importance du son dans le monde du jeu reste indéniable. Les développeurs de jeux créent souvent un environnement sonore riche et immersif, renfermant des indices cruciaux pour progresser. Cependant, les joueurs malentendants restent à la marge, une situation que compte changer la société AirDrop Gaming LLC avec son produit Audio Radar.

Audio Radar est un produit qui a été présenté lors du CES 2024. Son objectif est simple : transmettre l’information sonore sous une forme visuelle. Pour cela, un boîtier se connecte à la console de jeu, interprétant la sortie audio pour la convertir en signaux lumineux. Autour de l’écran, une série de barres lumineuses RGB affiche différentes couleurs en fonction du type de son qu’elles représentent.

Ici, les couleurs jouent un rôle déterminant : le rouge indique que des ennemis sont à proximité, tandis que le vert signifie qu’un son neutre est entendu. “Voir le son”, comme le dit la société, devient alors une réalité pour les joueurs malentendants. Par ailleurs, un SDK lancé par l’entreprise permet aux développeurs de personnaliser ces retours visuels selon les éléments de leur jeu.

AirsDrop Gaming a suscité l’intérêt de grands acteurs du monde du jeu tels que Logitech et Microsoft. En outre, Audio Radar fonctionne avec la Xbox, la PlayStation et les PC et a commencé à être expédié de manière plus large cette année.