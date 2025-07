Les Schtroumpfs font leur retour sur grand écran

Partager Facebook

Lorsque le Grand Schtroumpf est mystérieusement kidnappé par les vilains sorciers, Razamel et Gargamel, la Schtroumpfette et son meilleur ami Le Schtroumpf Sans-Nom partent en mission pour le retrouver ! Commence alors une aventure délirante où nos héros bleus vont croiser la route de nouveaux amis hauts en couleur comme Mama Poot et ses petits. Les Schtroumpfs doivent prendre en main leur destin pour sauver celui du monde entier !

Se déroulant hors du milieu d’origine des Schtroumpfs, le film d’animation mené tambour battant nous emmène notamment à Paris, en Australie et en Allemagne tout en multipliant les univers y compris le métaverse. Formidable divertissement familial, le film qui mêle animation et prises de vue réelles, suscite également des réflexions plus profondes notamment sur la quête d’identité. Les scènes musicales sont un régal.

Un excellent moment de cinéma tant pour les petits que pour les grands qui replongent dans leurs souvenirs d’enfance.

Smurfs (Les Schtroumpfs – Le film)

Un film de Chris Miller

Distributeur : Warner Bros.

Durée : 93 minutes

Age légal : 6 ans

Age suggéré : 8 ans

Date de sortie : mercredi 16 juillet 2025