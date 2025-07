Partager Facebook

Omar et sa bande sont moniteurs d’un centre aéré et respectés du quartier. Omar en est le responsable et rêve de stabilité pour sa vie future. Carmen, son amie d’enfance disparue pendant des années dans le milieu de la prostitution, revient et bouleverse l’équilibre de la bande et les convictions d’Omar sur l’amour.

Récit d’apprentissage, de sororité et d’émancipation féminine, le film est porté par des acteurs non professionnels pleins d’énergie et d’authenticité. Dans son premier long-métrage, Prïncia Car revisite le thème du triangle amoureux tandis que sa caméra capte des jeunes adultes ballotés entre désirs amoureux et sexuels. Présenté à la Quinzaine des cinéastes à Cannes, ce film de groupe offre également une plongée intime dans un cercle d’amis avec leurs questionnements sur leurs choix de vie. Un film solaire et touchant.

Les filles désir

Un film de Prïncia Car

Avec Housam Mohamed, Leïa Haïchour, Lou Anna Hamon

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 93 minutes

Date de sortie : 16 juillet 2025

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans