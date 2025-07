THE CLUB IS YOURS, EA SPORTS FC 26 devient encore plus authentique et plus réaliste dans ce nouveau chapitre du célèbre jeu au ballon rond

Bellingham et Musiala rejoignent Zlatan Ibrahimović, qui a été dévoilé plus tôt cette semaine comme star de la couverture de l’Édition Ultimate de EA SPORTS FC 26, pour inaugurer un nouveau chapitre de EA SPORTS FC, porté par les retours de la communauté FC. Après ses débuts l’année dernière, Bellingham fait son retour sur la couverture de EA SPORTS FC et est rejoint par son ancien coéquipier en équipes de jeunes, Musiala, qui devient le tout premier joueur du FC Bayern Munich à figurer sur une couverture mondiale de EA SPORTS FC.

Les joueurs pourront jouer à leur manière grâce à de nouvelles innovations à l’échelle du jeu et une expérience de gameplay repensée, alimentées par les retours de la communauté FC, incluant :

Fondamentaux du gameplay améliorés :

EA SPORTS FC 26 propose de nombreux changements à l’échelle du jeu, notamment une réactivité et une fluidité de dribble améliorées, des courbes de course ajustées pour des déplacements plus explosifs, un nouveau positionnement des gardiens basé sur l’apprentissage par renforcement, des animations volumétriques proches du corps, de nouveaux styles de jeu plus polyvalents et rôles de joueur, et bien plus encore. ​ Préréglages de gameplay authentique et compétitif :

Le nouveau préréglage de gameplay ‘Compétitif’ – basé sur des fondamentaux affinés, une cohérence accrue et une meilleure réactivité – est conçu sur mesure pour le mode Football Ultimate Team et Clubs. Le préréglage de gameplay ‘Authentique’, quant à lui, offre l’expérience la plus fidèle au football jamais proposée dans le mode Carrière. ​ Découvrez le mode Carrière de Manager comme jamais auparavant :

Plongez dans l’univers palpitant de Manager Live, une nouvelle dimension du mode carrière avec un hub interactif rempli de Défis évolutifs de durée variable. Aux côtés des modes Carrière originale et Points de départ réels, Manager Live propose des scénarios mis à jour régulièrement tout au long de la saison, inspirés du monde réel du football, pour offrir sans cesse de nouveaux objectifs à poursuivre dans votre carrière. ​ Archétypes :

Nouvelle fonctionnalité dans FC 26, les Archétypes sont inspirés des plus grands noms du football. Ils introduisent de nouvelles classes dans les modes Clubs et Carrière de Joueur, apportant davantage d’individualité aux joueurs. Développez vos compétences en améliorant vos attributs et en débloquant des Atouts d’Archétype pour donner à votre joueur un style unique sur le terrain. ​ Nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi : Dans FC 26, les fans pourront mettre leur équipe de rêve à l’épreuve dans Football Ultimate Team grâce à de nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi, ainsi qu’une expérience Rivals et Champions revisitée.

Dans FC 26, les fans pourront mettre leur équipe de rêve à l’épreuve dans Football Ultimate Team grâce à de nouveaux Événements en Direct et Modes Tournoi, ainsi qu’une expérience Rivals et Champions revisitée. ​ Authenticité Inégalée :

​EA SPORTS est fier d’offrir une authenticité de jeu inégalée dans EA SPORTS FC 26, avec plus de 20 000 athlètes issus de plus de 750 clubs et équipes nationales, évoluant dans plus de 120 stades et 35+ championnats, le tout rendu possible grâce au soutien de plus de 300 partenaires du football mondial.

Pour renforcer encore davantage son approche axée sur la communauté, EA SPORTS a lancé FC Feedback : une nouvelle initiative qui permet aux joueurs de contribuer directement à l’évolution d’EA SPORTS FC, en s’appuyant sur une année de fonctionnalités de FC 26 influencées par les retours de la communauté. Ce programme rassemble plusieurs moyens pour les joueurs de partager leur avis, notamment le Portail de Feedback des Joueurs, les Conseils de Conception dirigés par la communauté, le serveur FC sur Discord, les forums, ainsi que les réseaux sociaux.

Pour célébrer la révélation de la couverture, les fans qui joueront à EA SPORTS FC Mobile entre le 17 et le 31 juillet recevront un Élément Joueur spécial à 102 de note générale de Jude Bellingham ainsi qu’un Élément Joueur à 102 OVR de Jamal Musiala. Le 17 juillet marquera également le retour de Zlatan Ibrahimović dans FC Mobile en tant qu’ICÔNE, permettant aux joueurs de l’ajouter à leur club et de revivre les moments clés de sa carrière légendaire dans les Chroniques des ICÔNES. Avec la mise à jour Rivals , EA SPORTS FC Mobile a récemment introduit des améliorations de gameplay sur les passes au sol et le mode Multi-attaque, basées sur les retours des utilisateurs, offrant ainsi une expérience compétitive plus authentique et cohérente.

Les précommandes sont désormais ouvertes pour EA SPORTS FC 26, qui sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. EA SPORTS FC 26 sera disponible à partir du 26 septembre 2025, avec un accès anticipé via l’Édition Ultimate dès le 19 septembre 2025.

Les membres EA Play pourront profiter du ‘The Club is Yours’ dans EA SPORTS FC 26 grâce à un accès anticipé de 10 heures, à partir du 19 septembre 2025. Les membres bénéficient également de récompenses exclusives, notamment des Jetons Draft Ultimate Team mensuels et des récompenses saisonnières pour leur club, ainsi que d’une réduction de 10 % sur les contenus numériques EA, y compris les précommandes, téléchargements de jeux, Points FC et DLC.