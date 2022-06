Les Sims 4 dévoile le pack de jeu Loups-garous disponible le 16 juin

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Disponible le 16 juin sur PC et Mac via Origin et Steam, et sur PlayStation 4 et 5, Xbox Series X|S et Xbox One.

Cette saison, les joueurs pourront profiter de nouveaux contenus qui les inviteront à s’amuser une fois la nuit tombée et à se transformer en de nouvelles versions captivantes et sauvages d’eux-mêmes.

Dans le pack de jeu Les Sims 4 Loups-garous, les joueurs apprendront à façonner et à personnaliser l’identité de loup-garou de leurs Sims, exploreront le nouveau monde mystérieux de Moonwood Mill et découvriront les coutumes et les secrets de leur nouvelle vie de lycanthrope. Les Sims pourront apprécier (ou combattre) leur nouvelle nature bestiale, hurler toute la nuit après s’être transformés, rejoindre des meutes et libérer leur instinct pendant la pleine lune. Les Sims loups-garous pourront rencontrer leur âme sœur ou tenter de vivre en tant que loup solitaire.