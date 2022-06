Sony étoffe sa gamme d’enceintes sans fil X Series avec trois nouveaux modèles LIVE LIFE LOUD pour vivre la vie à plein volume

Partager Facebook

Prêt pour faire la fête avec l’enceinte SRS-XG300 ? Un son puissant, des jeux de lumière pour l’ambiance et une poignée rétractable pour la transporter au gré de ses envies.

Un son large et ample avec les enceintes compactes SRS-XE300 et SRS-XE200 grâce à l’innovation Line-Shape Diffuser de Sony.

Une expérience son de haute qualité et une puissance sonore impressionnante grâce au X-Balanced Speaker Unit présent sur les trois modèles.

Zurich, le 1 juin 2022. Sony enrichit sa gamme d’enceintes portables avec trois nouveaux modèles : les XG300, XE300 et XE200. Véritable concentré de son haute qualité, de puissance, de basses profondes et percutantes, ces trois nouvelles enceintes sont également nomades pour suivre leurs utilisateurs où qu’ils aillent !



Grâce aux Haut-Parleurs X-Balanced uniques de Sony et aux doubles radiateurs passifs intégrés à ces trois nouvelles enceintes, elles produisent des basses plus percutantes avec moins de distorsion, un son impressionnant de haute qualité et une pression sonore musclée pour vibrer jusqu’au bout de la nuit.



Un son à la hauteur de ses soirées

La XG300 permet de profiter de basses profondes, dignes d’un club, et d’un son haute fréquence limpide grâce aux tweeters intégrés et aux fonctions MEGA BASS. Envie de changer d’ambiance ? Du club au concert, grâce à LIVE SOUND1, la XG300 permet de recréer cette atmosphère unique et de revivre ses spectacles live préférés autant qu’on le souhaite. Et pour ceux qui préfèrent donner de la couleur à leurs fêtes, les jeux de lumière de la XG300 se synchronisent avec la musique pour créer une ambiance unique.

SRS-XG300

Une diffusion étendue et fidèle du son

Inspirée des systèmes audio utilisés dans les concerts professionnels, la technologie Line-Shape Diffuser de Sony distribue le son uniformément, encore plus loin, pour que l’utilisateur puisse danser sur ses morceaux préférés et profiter partout de la même expérience sonore.



En position verticale recommandée, les XE300 et XE200 livrent tous les avantages sonores de Line-Shape Diffuser. Avec une paire d’enceintes positionnées horizontalement, l’utilisateur pourra créer un système stéréo à l’aide de l’application Sony | Music Center.



Du rythme partout et en toute occasion

Les trois enceintes, sans exception, ont été pensées avec une attention particulière à leur portabilité. La XG300 intègre en effet une poignée rétractable qui facilite comme jamais son transport et qui lui permet de se fondre dans n’importe quel intérieur une fois rétractée.



En dépit de leurs dimensions compactes et de leur poids léger, les XE300 et XE200 renferment un son puissant dans leurs petits châssis. Ce sont les compagnons parfaits pour vous accompagner partout. L’enceinte XE200 est également dotée d’une dragonne pratique pour la porter au poignet, prête à jouer vos morceaux préférés à la demande, en appuyant sur un simple bouton.



Pas de trouble-fête entre vous et votre musique

Finis les soucis liés aux éclaboussures et à la poussière, grâce à l’indice IP672 de ces trois enceintes. Sur une plage de sable fin ou au bord de la piscine, qu’importe, on peut continuer à écouter ses chansons préférées.



Les tests approfondis3 de Sony démontrent que les enceintes XE300 et XE200 peuvent résister aux inévitables coups, chocs et éraflures du quotidien.



Une batterie étendue pour durer toute la nuit

Les trois enceintes offrent une grande autonomie permettant avec une seule recharge d’écouter sa musique plus longtemps. Complètement chargée, la XG300 offre 25 heures4 de lecture, la XE300 24 heures5 et la XE200 16 heures6.

SRS-XE300

Les trois enceintes embarquent également la fonction Quick charging pour recharger rapidement et profiter de sa musique sans plus attendre. Elle permet ainsi d’obtenir 70 minutes de lecture en seulement 10 minutes de charge.



De plus, la fonction Battery Care présente sur les trois modèles évite les problèmes de surcharge et préservera l’enceinte sur la durée. Sur les XE300 et XE200, cette fonctionnalité peut être activée via l’application Sony | Music Center.



Les XE300 et XE200 offrent également la technologie unique de Sony, l’Ambient Noise Sensing, qui détecte et analyse le bruit ambiant pour aider à économiser de la batterie lorsque les enceintes sont utilisées en extérieur7.



Des appels téléphoniques clairs avec Echo Cancelling

Présente sur les trois enceintes, la fonction Echo Cancelling garantit des appels téléphoniques ou des visioconférences de grande qualité au niveau du son avec la possibilité pour deux personnes de parler en même temps sans coupure ou écho. Il suffit aussi d’appuyer sur le bouton MIC mute des XE300 et XE200 pour couper le son en un instant.



Une montée en puissance avec Party Connect et Stereo Pair

Les trois enceintes sont dotées de la fonction Party Connect pour combiner jusqu’à 100 enceintes sans fil compatibles8 avec la technologie BLUETOOTH et synchroniser sa musique pour produire un son d’une puissance incroyable. Avec Stereo Pair, il est possible de connecter deux enceintes sans fil pour créer un superbe son stéréo. Les deux fonctions sont activées avec l’application Sony | Music Center.

SRS-XE200

Quand le développement durable prend tout son sens

Les produits Sony ne sont pas seulement conçus pour être élégants, mais aussi pour respecter l’environnement. Le plastique recyclé développé spécialement pour Sony est utilisé dans les pièces internes des XE300 et XE2009. Ce développement a nécessité de nombreuses années de recherche et de conception pour garantir la compatibilité des matériaux durables avec les exigences audio strictes de Sony. Grâce à l’utilisation du papier recyclé pour les emballages individuels, y compris le plateau, les trois modèles ne comprennent pas plus de 5 % de matières plastiques10.



Prix et disponibilité

L’enceinte SRS-XG300 sera disponible à partir de juillet 2022 au prix public conseillé de CHF 299.

L’enceinte SRS-XE300 sera disponible à partir de juillet 2022 au prix public conseillé de CHF 199.

L’enceinte SRS-XE200 sera disponible à partir de juillet 2022 au prix public conseillé de CHF 149.