Les soldes des fêtes de fin d’année 2023 de l’Epic Games Store ont commencé

L’événement se déroule à partir d’aujourd’hui (le 13 décembre 2023) à 17h (heure centrale européenne) et se termine le 10 janvier 2024 à 17h (heure centrale européenne) Découvrez les promos incontournables ci-dessous !

Des milliers de jeux à prix réduit, des bons Epic vous offrant 33% de réduction et des récompenses Epic boostées à 10% !

​En plus des milliers de titres à prix réduit, à partir d’aujourd’hui (le 13 décembre 2023) à 17h (heure centrale européenne) jusqu’au 10 janvier 2024 à 17h (heure centrale européenne), toute transaction éligible équivalente ou supérieure à 14,99 € se verra automatiquement appliquée un bon Epic de 33% lors du paiement (voir les conditions d’utilisation). Le nombre de bons Epic n’est pas limité. Vous en recevrez un pour chaque transaction éligible passée, et ce tout au long de l’événement. Notre programme de récompenses Epic est également boosté à 10% pendant les soldes des fêtes de fin d’année.

Les incontournables des soldes des fêtes de fin d’année 2023

Alan Wake 2

​La suite tant attendue de Remedy est un jeu de survie et d’horreur remarquable qui mêle prises de vue réelle et méta-commentaire. Alan s’accompagne d’un nouveau personnage jouable : Saga Anderson. Tandis qu’Alan essaie désespérément d’échapper à son « cauchemar » par le biais de l’écriture, l’agent Anderson enquête dans le monde réel pour élucider les sombres secrets de Bright Fall.

​

​En bonus, toute personne qui achète Alan Wake 2 pendant nos soldes des fêtes de fin d’année recevra un code de bon numérique pour obtenir une copie d’Alan Wake Remastered sur PC. Offre valable jusqu’au 10 janvier 2024, consultez cette page pour plus de détails.

​

​EA SPORTS FC 24

​Le jeu qui trouvera sa place dans toutes les ludothèques. EA SPORTS FC 24 permet de choisir parmi des milliers de joueurs et joueuses et des centaines d’équipes. Les émotions n’ont jamais été aussi fortes sur le terrain avec des animations capturées lors de vrais matchs et la possibilité de contrôler les plus célèbres joueurs au monde.

​

​Assassin’s Creed Mirage

​Assassin’s Creed Mirage nous propose un retour aux sources. Fin comme une lame, ce jeu offre une version épurée de la saga de jeux de rôle devenue culte. À présent l’accent est mis sur les missions, les pouvoirs et les mécaniques de parkour, tandis que Basim apprend à devenir un assassin dans les rues animées de Bagdad.

​

​PAYDAY 3

​Donnez libre cours à votre instinct criminel. Planifiez et organisez des casses avec jusqu’à trois amis masqués. Videz les chambres fortes de banques, attaquez des clubs sélects pour voler la recette du soir et anticipez la moindre complication. Rien ne vaut un casse réussi, par contre toute bévue occasionnera une pluie de balles.

​

​The Lord of the Rings: Return to Moria

​Les Nains retournent dans leur cité pour déterrer d’anciens trésors et reprendre leur foyer légitime. C’est le cadre idéal pour un jeu de survie et de fabrication : creusez à coup de pioche, érigez des bases, combattez des Orques et dévoilez des secrets enfouis depuis des milliers d’années. Ce jeu de minage en coop permet à huit amis de former leur propre groupe.

​

​Lords of the Fallen

​Lords of the Fallen est un jeu de rôle d’action qui suit la formule Soulslike dans un monde en constante évolution. Axiom est assombri par Umbral, un royaume éternel qui attend que vous passiez l’arme à gauche. Perdez dans Axiom et vous pourrez réintégrer votre corps dans le monde hostile d’Umbral, vous restaurer et poursuivre votre quête pour terrasser le dieu démon.

​

​Dead by Daylight: Ultimate Edition

​Un titre multijoueur asymétrique où règne l’effroi. Jouez la victime en incarnant un des quatre survivants qui essayent d’échapper à une fin atroce. Ou soyez le tueur (Killer), une créature issue d’un groupe de méchants classiques de films d’horreur, qui traque sa proie à travers les niveaux muni d’une tronçonneuse, de hachettes et plus encore. Les designs originaux s’accompagnent de plusieurs DLC aux nombreux monstres célèbres.

​

​Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

​Le jeu idéal pour les fêtes. Arpentez un Manhattan enneigé tandis que Miles Morales s’adapte à sa nouvelle vie en tant que Spider-Man. Peter étant parti en Europe, il ne reste plus que Miles pour protéger la ville. Ce titre mêle acrobaties d’araignée et combats intenses avec l’introduction de nouveaux pouvoirs sous forme d’invisibilité et de décharges électriques.

​

​God of War

​En tant que dieu déchu, Kratos aspire à une nouvelle vie tranquille où il élève son fils dans les terres glacées de Midgard. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Pour tenir une promesse faite à feue sa femme, il doit mener son fils à travers ce royaume hostile. Bien que des thèmes importants soient abordés, c’est avant tout un jeu d’action spectaculaire à la troisième personne. Kratos est le dieu de la guerre, à ce titre il affronte quiconque rivalise de puissance et de compétence. Sa hache est l’une des meilleures armes du jeu.